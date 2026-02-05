Rusya’dan gelen çarpıcı iddia dünya gündemini karıştırdı. Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 39 yaşındaki kızı Katerina Tikhonova’nın adı, güvercinlerin "canlı drone"a dönüştürüldüğü ileri sürülen gizli bir projeyle yeniden gündeme geldi. Rusya’da geliştirilen "PJN-1" adlı çalışmada, kuşların beyinlerine çip yerleştirildiği, gövdelerine kameralar takılarak uzaktan yönlendirildikleri öne sürülüyor. Kremlin destekli Moskova merkezli Neiry şirketinin yürüttüğü proje, iddialara göre Tikhonova’nın yönettiği yapay zeka enstitüsüyle bağlantılı.



BEYİNLERE ÇİP, SIRTLARA KAMERA Kasım ayından bu yana yürütülen deneylerde güvercinlerin beyinlerine elektrotlar yerleştirildi. Kuşların sırtına küçük bir kontrol ünitesi, güneş paneli ve kamera takıldı. Şirket, elektriksel uyarılarla kuşların sağa ve sola yönlendirilebildiğini aktardı. Neiry, bu yöntemin klasik dronlara kıyasla daha avantajlı olduğunu, güvercinlerin günde 400 kilometreye kadar durmadan uçabildiğini söylüyor.

DAHA AĞIR YÜKLER İÇİN KUZGUN PLANI Şirketin kurucusu Alexander Panov, şimdilik güvercinlerle çalıştıklarını ancak ilerleyen aşamalarda daha ağır yükler için kuzgunların kullanılmasının planlandığını açıkladı. “PJN-1” projesinde güvercinlerin beynine yerleştirilen küçük elektrotlar, başa takılan bir uyarıcı sisteme bağlanıyor. Bu düzenekle operatörler kuşu sağa ya da sola çevirerek uçuş rotasını doğrudan yönlendirebiliyor. Güvercinin sırtındaki güneş enerjili sistem uçuş kontrolüne güç sağlıyor, göğüs bölümüne yerleştirilen kamera ise anlık görüntü aktarımı yapıyor.



PUTİN’İN KIZI MERKEZDE: BAĞLANTILAR ZİNCİRİ ORTAYA ÇIKTI Projenin arkasındaki finansman ve akademik temaslar da proje kadar ilginç. Moskova merkezli Neiry şirketi, Moskova Devlet Üniversitesi bünyesindeki bir yapay zeka enstitüsüyle ortak çalışmalar yürütüyor. Enstitünün başında ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 39 yaşındaki kızı Katerina Tikhonova var. Neiry’nin aldığı destekler de tartışmayı büyüttü. Şirket, Kremlin destekli fonların yanı sıra Rus oligark Vladimir Potanin’e bağlı yatırım yapılarından finansman sağladı. Bağımsız araştırma platformu T-Invariant’ın verilerine göre, Neiry Group’un yaklaşık 13,5 milyon dolarlık fon kaynağının arkasında Kremlin’e yakın isimler yer alıyor. Bu fonların önemli bir bölümünün, Vladimir Putin’in 2014 yılında başlattığı "Ulusal Teknoloji Girişimi" programı üzerinden aktarıldığı bilgisi paylaşıldı. Tüm bu temasların kesiştiği noktada ise Putin’in kızı Katerina Tikhonova’nın yönettiği yapay zeka enstitüsü yer alıyor.

ASKERİ KULLANIM ENDİŞESİ Neiry, projenin arama-kurtarma ve tesis izleme gibi sivil amaçlar taşıdığını savunuyor. Ancak uzmanlar, bu sistemin askeri gözetleme ve keşif faaliyetlerine kolayca uyarlanabileceğine dikkat çekiyor. Şirketin daha önce fareler ve inekler üzerinde de benzer deneyler yaptığı biliniyor.

ZİHİN KONTROLÜ TARTIŞMASI YENİ DEĞİL Hayvanların zihinlerini kontrol etmeye yönelik girişimler geçmişte de gündeme gelmişti. Soğuk Savaş döneminde CIA, köpekler ve kediler üzerinde benzer projeler yürütmüş ancak bu çalışmalar başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

Haberle İlgili Daha Fazlası