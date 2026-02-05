Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası C Grubu’nda yoluna kayıpsız devam etmek için bu kez deplasmanda sahaya çıkıyor. Siyah-beyazlı ekip 3. hafta mücadelesinde Kocaelispor ile karşı karşıya gelecek. Taraftarlar ''Kocaelispor-Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta?'' merak ederken karşılaşmanın canlı yayın bilgileri ve ilk 11 de netleşti.

Beşiktaş ile Kocaelispor Türkiye Kupası tarihinde 11. kez rakip olacak. 1988-1989 sezonundan bu yana kupada oynanan 10 maçta Beşiktaş 7 kez kazandı. Kocaelispor 2 galibiyet alırken, 1 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Bu süreçte Beşiktaş 15 gol atarken, Kocaelispor 10 golle karşılık verdi. Peki, Kocaelispor-Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta?

KOCAELİSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Kocaelispor ile Beşiktaş arasında oynanacak Türkiye Kupası karşılaşması A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadele, şifresiz şekilde naklen izlenebilecek.

KOCAELİSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta karşılaşması 5 Şubat 2026 Perşembe günü oynanacak. Turka Araç Muayene Kocaeli Stadı’nda yapılacak müsabaka saat 18.00’de başlayacak.

KOCAELİSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI HAKEMİ KİM?

Kocaelispor-Beşiktaş maçının orta hakemi Direnç Tonusluoğlu olacak. Mücadelede yardımcı hakemler olarak Gökhan Barcın ve Samet Çiçek görev yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Mustafa Ünver olarak açıklandı.

VAR hakemi Onur Özütoprak olurken, AVAR’da Asen Albayrak yer alacak.

KOCAELİSPOR-BEŞİKTAŞ İLK 11

Kocaelispor: Gökhan, Dijksteel, Balogh, Smolcic, Muharrem, Show, Keita, Tayfur, Churlinov, Agyei, Serdar

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Taylan Bulut, Djalo, Uduokhai, Yasin Özcan, Kartal Kayra, Ndidi, Rashica, Jota Silva, Devrim, El Bilal Toure

