Beşiktaş ve Fenerbahçe maçlarının VAR hakemleri belli oldu
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe-Erzurumspor FK ve Kocaelispor-Beşiktaş karşılaşmalarının VAR (Video Yardımcı Hakem) ve AVAR'ını (Video Yardımcı Hakem Asistanı) açıkladı.
- Fenerbahçe-Erzurumspor FK maçı Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. haftasında Chobani Stadı'nda oynanacak.
- MHK'nın açıklamasına göre; saat 20.30'da başlayacak müsabakada VAR'da Sinan Dereciş, AVAR'da Mehmet Kısal olacak.
- Kocaelispor-Beşiktaş Türkiye Kupası karşılaşması saat 18.00'de başlayacak.
- Kocaelispor-Beşiktaş maçında VAR'da Onur Özütoprak, AVAR'da Asen Albayrak görev alacak.
Ziraat Türkiye Kupası Grubu C Grubu 3'üncü haftasında Fenerbahçe ile Erzurumspor FK karşı karşıya gelecek. Chobani Stadı'nda oynanacak maçı Ömer Faruk Turtay yönetecek. Turtay'ın yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve Sabri Öğe yapacak. MHK'nın açıklamasına göre; saat 20.30'da başlayacak müsabakada VAR'da Sinan Dereciş, AVAR'da Mehmet Kısal olacak.
Kocaelispor ile Beşiktaş arasında saat 18.00'de başlayacak; Direnç Tonusluoğlu'nun yöneteceği, Gökhan Barçın ve Samet Çiçek'in yardımcı hakem olacağı Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasında ise VAR'da Onur Özütoprak, AVAR'da ise Asen Albayrak görev yapacak.
