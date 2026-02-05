Kaydet

Mersin’in Yenişehir ilçesinde entübe hasta taşıyan bir ambulansın kavşakta otomobille çarpışması sonucu meydana gelen kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Tarsus Devlet Hastanesi’nden nakil gerçekleştiren ve sirenleri açık şekilde geçiş üstünlüğünü kullanan ambulans, çarpışmanın etkisiyle savrularak yan yattı. Kazada ambulans şoförü, iki sağlık çalışanı ve nakil edilen hasta yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Çevredeki vatandaşların yardım için seferber olduğu anlar saniye saniye kaydedildi.

