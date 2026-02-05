ABD, Rusya ve Ukrayna arasında Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’de yürütülen üçlü müzakerelerde 314 esirin takası konusunda uzlaşma sağlandı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Abu Dabi’de yürütülen üçlü müzakereler kapsamında, ABD, Rusya ve Ukrayna delegasyonlarının 314 esirin karşılıklı olarak takas edilmesi konusunda anlaşmaya vardığını açıkladı.

GÖRÜŞMELER ABU DABİ’DE SÜRÜYOR

ABD-Rusya-Ukrayna üçlü müzakereleri dün Abu Dabi’de başladı ve bugün de devam ediyor.

Taraflar, daha önce de 23-24 Ocak tarihlerinde yine Abu Dabi’de bir araya gelmişti. Son mutabakat, yürütülen temasların somut başlıklarından biri oldu.

İSTANBUL SÜRECİNDE DE ESİR TAKASI ÖNE ÇIKMIŞTI

Rusya ile Ukrayna arasında 16 Mayıs 2025’te İstanbul’daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde yapılan görüşmelerde kapsamlı esir takası başlığı masaya gelmişti. Taraflar, “1000’e 1000” esasına dayalı büyük bir takas ve ateşkes konularının ele alınması konusunda uzlaşmıştı.

ABD, Rusya ve Ukrayna 5 ay sonra uzlaştı! 314 esir takas edilecek

DAHA ÖNCEKİ ANLAŞMALARDA BİNLERCE KİŞİ SERBEST KALDI

2 Haziran 2025’te yine İstanbul’da yapılan müzakerelerde 6 bin Ukraynalı askerin dondurulan cenazelerinin teslimi, ağır yaralı askerler ve 25 yaş altındaki esirlerin takası karara bağlanmıştı. Temmuz 2025’teki görüşmelerde ise 1200 kişilik yeni bir esir takası ve üç yıldan uzun süredir esir tutulan kişilerin serbest bırakılması konusunda uzlaşma sağlanmıştı.

TÜRKİYE SÜREÇTE MERKEZ ROL OYNADI

İstanbul’da yürütülen temaslar, Türkiye’nin diplomatik süreçteki konumunu güçlendirmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ev sahipliğinde yapılan görüşmeler, Rusya-Ukrayna hattında en kapsamlı esir takası anlaşmalarının zeminini oluşturmuştu.

Abu Dabi’de sağlanan son mutabakat da bu sürecin devamı niteliğinde gerçekleşti.

ÖNERİLEN HABERLER DÜNYA Rusya ile Ukrayna arasında yeni esir takası: 307 asker karşılıklı olarak serbest bırakıldı

Haberle İlgili Daha Fazlası