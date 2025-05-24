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Rusya ile Ukrayna arasında yeni esir takası: 307 asker karşılıklı olarak serbest bırakıldı

Kaynak: Dış Haberler
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Rusya ile Ukrayna arasında yeni esir takası: 307 asker karşılıklı olarak serbest bırakıldı
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya ile Ukrayna arasında esir değişiminin ikinci aşamasının gerçekleştiğini duyurdu. Açıklamaya göre, taraflar arasında "307’ye 307" formülüyle karşılıklı takas yapıldı.

Rusya ile Ukrayna arasında savaşın gölgesinde esir takası devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı, bugün ikinci bir esir takasının daha gerçekleştirildiğini duyurdu. 

İstanbul'da varılan mutabakat kapsamında, iki ülke karşılıklı olarak 307 askeri takas etti. Bakanlık açıklamasında, “Rus askerlerinin Kiev’in kontrolündeki bölgelerden teslim alındığı, buna karşılık olarak 307 Ukrayna Silahlı Kuvvetleri mensubunun Rusya tarafından iade edildiği” bilgisi paylaşıldı.

"GENİŞ ÇAPLI TEMASLAR DEVAM EDECEK"

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, taraflar arasında yürütülen diplomatik ve askeri görüşmelere işaret edilerek, "Rus tarafının başlattığı geniş çaplı temaslar devam edecek" denildi. 

ZELENSKİY'DEN 'İSTANBUL' VURGUSU

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Evlerine dönen 307 Ukraynalı savunmacı daha. Bugün, Türkiye’de varılan 1000’e karşı 1000 formatındaki takasın ikinci günü. Sadece bu iki günde toplam 697 kişi geri getirildi. Yarın daha fazlasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

BAKAN FİDAN RUSYA YOLCUSU

Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 26-27 Mayıs tarihlerinde Rusya’ya resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Bakan Fidan’ın, Moskova’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmesi bekleniyor.

Ziyaretin ana gündeminde Ukrayna-Rusya Savaşı, Karadeniz güvenliği, tahıl koridoru ve ikili ilişkiler yer alacak.

Kaynak: Dış Haberler

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