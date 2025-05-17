Esir takasını Türkiye sağladı, İsrail basını manşetlere taşıdı!

İstanbul Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen Rusya-Ukrayna barış görüşmelerinde tarihi bir adım atıldı. Türkiye'nin arabuluculuğunda, 2022'den bu yana ilk kez yüz yüze gerçekleşen müzakerelerde, karşılıklı olarak biner esir takası sağlandı. Türkiye'nin diplomatik hamlesi sadece bölgeyi değil, tüm dünyayı şaşırtırken, İsrail basını bu kritik başarıyı manşetlerine taşıdı.

İstanbul’da düzenlenen Rusya-Ukrayna barış görüşmeleri, esir takası anlaşmasıyla sonuçlandı. Türkiye’nin arabuluculuğunda gerçekleşen bu tarihi buluşma, uluslararası arenada büyük yankı uyandırırken, İsrail medyası da olaya kayıtsız kalamadı. The Times of Israel, gelişmeyi "Türkiye'nin diplomatik zaferi" olarak nitelendirirken, "Ankara’nın arabuluculuğu, Moskova ve Kiev’i masaya oturttu" ifadelerine yer verdi.

İsrail medyası, Türkiye'nin barışçıl çözüm arayışındaki rolüne dikkat çekerek, "Ortadoğu'da çözüm arayışlarının kilit noktası Türkiye oldu" yorumunu yaptı. Özellikle esir değişimi anlaşmasının gerçekleşmesi, "Türk diplomasisinin başarısı" olarak manşetlere taşındı.

İSRAİL BASINI: TÜRKİYE'SİZ BARIŞ MÜMKÜN DEĞİL

The Jerusalem Post, Türkiye'nin İstanbul'da ev sahipliği yaptığı görüşmeleri, "Türkiye, Doğu Avrupa’daki barış sürecinin anahtarı oldu" şeklinde yorumladı. Gazete, Ukrayna'nın baş müzakerecisi Rustem Umerov'un, Türkiye’nin desteği sayesinde müzakerelerde ilerleme sağlandığını belirttiğini vurguladı.

Aynı haberde, "Türkiye’nin gösterdiği güçlü diplomatik liderlik sayesinde esir takası sağlandı. Moskova ve Kiev arasındaki ilk doğrudan temas, Ankara’nın arabuluculuğunda gerçekleşti" ifadelerine yer verildi.

"TÜRKİYE BARIŞIN MERKEZİ OLDU"

İsrail'in önde gelen gazetelerinden Haaretz, İstanbul’daki barış görüşmelerini "Türkiye, Rusya-Ukrayna savaşının barış kapısını araladı" başlığıyla manşetine taşıdı. Gazete, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın arabuluculuğunun önemine vurgu yaparak, "Ankara, Doğu Avrupa’daki çatışmayı sona erdirmek için köprü kurdu" ifadesini kullandı.

Haberde, Türk Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın arabuluculuğuyla sağlanan esir takası ve ateşkes görüşmelerinin, barış umutlarını artırdığı yorumu yapıldı.

ZELENSKY'DEN TÜRKİYE'YE ÖVGÜ: TÜRKİYE'NİN ÇABALARI OLMASAYDI BU ANLAŞMA SAĞLANAMAZDI

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İstanbul’daki görüşmelerin ardından Türkiye'ye teşekkür ederek, "Türkiye’nin çabaları olmasaydı bu esir takası gerçekleşmezdi. Erdoğan'ın arabuluculuğu sayesinde masaya oturduk" dedi.

İsrail basını da Zelensky’nin sözlerine geniş yer vererek, "Türkiye, dünya barışı için umut ışığı oldu" ifadelerini kullandı. Haaretz gazetesi, "Zelensky’nin övgüleri, Türkiye’nin uluslararası arenadaki güçlü diplomatik konumunu bir kez daha gösterdi" dedi.

İSRAİL MEDYASI:TÜRKİYE BARIŞ MASASINDA LİDER ROLÜNDE

Yedioth Ahronoth, Türkiye’nin arabuluculuk rolüne dikkat çekerek, "Ankara’nın liderliğinde barış masası kuruldu, esirler evlerine döndü" başlığını kullandı. Gazete, "Türkiye, Doğu Avrupa’daki savaşın sona erdirilmesinde başrolü oynadı. İsrail’in de bu süreçten ders alması gerekiyor" yorumunda bulundu.

TÜRKİYE ARABULUCU ROLÜYLE ÖNE ÇIKTI

Dünyanın merakla beklediği Ukrayna-Rusya barış görüşmeleri, dün bir günlük gecikmenin ardından İstanbul Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşti. Türkiye'nin arabuluculuğunda yapılan zirvede, 2022'den bu yana ilk kez yüz yüze gelen Ukrayna ve Rusya heyetleri, karşılıklı biner esirin takası konusunda anlaşmaya vardı.

Görüşmelere, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi Planlama Dairesi Başkanı Michael Anton, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov ve Rusya Devlet Başkanı Danışmanı Vladimir Medinski başkanlık etti.

RUSYA'DAN AÇIKLAMA: "MEMNUNUZ, GÖRÜŞMELERİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Görüşmelerin ardından Rusya Devlet Başkanı Danışmanı Vladimir Medinski, "Ukrayna tarafı ile yapılan direkt müzakereler sona erdi ve görüşmeden memnunuz. Müzakereleri devam ettirmeye hazırız" dedi. Medinski, iki tarafın da gelecekte muhtemel bir ateşkese ilişkin vizyonlarını yazılı olarak sunacaklarını belirtti.

Haaretz ise "Türkiye, Rusya-Ukrayna krizinde kilit rol oynadı. Ankara, barış için güvenilir bir ortak olduğunu bir kez daha gösterdi" başlığıyla dikkat çekti.

UKRAYNA HEYETİ: ZELENSKİ VE PUTİN GÖRÜŞEBİLİR

Ukrayna heyetine başkanlık eden Savunma Bakanı Rüstem Umerov, iki liderin yüz yüze görüşmesiyle ilgili olumlu mesajlar verdi. Umerov, "Zelenski ve Putin arasındaki muhtemel görüşme tartışılıyor ve bu konuda çalışmalar devam ediyor. Yeni müzakereler ve ateşkes önerileriyle ilgili ayrıntılar yakında paylaşılacak" dedi.

TÜRKİYE'NİN DİPLOMATİK BAŞARISI KONUŞULUYOR!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Dolmabahçe'deki tarihi zirvenin açılış konuşmasında, "Yıkımı değil barışı seçin" çağrısı yaptı. Fidan, "Gelinen aşamada iki yol bulunmaktadır. Ya barışı seçecekler ya da yıkım devam edecek. Türkiye olarak biz barışın yanındayız ve bunu sağlamak için her türlü çabayı göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

İsrail medyası da Fidan'ın bu açıklamalarını geniş yer vererek, "Türkiye, Doğu Avrupa'da barış için umut oldu" şeklinde bahsetti.