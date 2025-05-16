İstanbul'da kritik zirve! Rus ve Ukrayna heyetleri görüşecek

Türkiye’nin öncülüğünde dün İstanbul’da yapılması planlanan Rusya-Ukrayna barış zirvesi bugüne kaldı. Bugün yapılması planlanan görüşme öncesinde ise açıklama geldi. Dışişleri Bakanlığı, önce Türkiye-ABD-Ukrayna üçlü görüşmesi ardından Türkiye-Rusya-Ukrayna üçlü görüşmesi yapılacağını duyurdu.

Canlı Anlatım Özeti ABD DIŞİŞLERİ BAKANI İSTANBUL'DA

BAKANLIK'TAN AÇIKLAMA

UMUTLAR BUGÜNE KALDI

16.05.2025 09:48

ABD DIŞİŞLERİ BAKANI İSTANBUL'DA

AFP'nin haberine göre, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Rusya ile Ukrayna arasında gerçekleşecek doğrudan görüşmeler için bu sabah İstanbul'a indi. ABD Dışişleri Bakanı'nın planlanan görüşmelere katılması beklenmese de, kendisi ve diğer ABD'li yetkililerin sabah saatlerinde Ukrayna ve Rus heyetleriyle görüşmeler yapacağı bildirildi.

16.05.2025 08:57

BAKANLIK'TAN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından yapılan açıklamada "İstanbul'da bugün Rusya ve Ukrayna arasındaki barış görüşmeleri kapsamında önce Türkiye-ABD-Ukrayna üçlü görüşmesi ardından Türkiye-Rusya-Ukrayna üçlü görüşmesi yapılacak" denildi.

16.05.2025 08:55

UMUTLAR BUGÜNE KALDI

Türkiye’nin öncülüğünde İstanbul’da dün yapılması planlanan Rusya-Ukrayna barış zirvesi beklenenin aksine çözüm yerine kaosa dönüştü. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in İstanbul’a gelmekten son anda vazgeçmesi üzerine, Putin’le buluşması beklenen Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenskiy de kararını değiştirdi. İki tarafın karşılıklı hakaret dolu açıklamaları ortamı iyice gererken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan devreye girdi ve umutlar bugüne kaldı.

Yer: İstanbul