Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
3. Sayfa

'Dur' ihtarına uymadı, aracının değerinin 6 katı ceza yedi

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
'Dur' ihtarına uymadı, aracının değerinin 6 katı ceza yedi
Başlık Resmi'Dur' ihtarına uymadı, aracının değerinin 6 katı ceza yedi

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayan sürücü, kovalamaca sonucu kıskıvrak yakalandı. Sürücü kendisini, 'Aracım trafikten mendi’ diyerek savundu. Trafiği tehlikeye sokan sürücüye 635 bin TL idari para cezası yazıldı.

Kaydet
|

Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Hunat Mahallesi Nuh Naci Yazgan Caddesi üzerinde seyreden K.A. yönetimindeki otomobil şüphe üzerine Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Büro Amirliği’ne bağlı ekipler tarafından durdurulmak istendi.

Ekiplerin ‘dur’ ihtarına uymayan K.A. nefes kesen kovalamaca sonucu Kocasinan ilçesine bağlı Gevhernesibe Mahallesi, Kocasinan Bulvarı üzerinde kıskıvrak yakalandı. Ekipler tarafından etkisiz hale getirilen K.A.’nın kaçarken ani hareketler sergilediği sırada otomobilin bir bölümüne kafasını vurması sonucu hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.

'Dur' ihtarına uymadı, aracının değerinin 6 katı ceza yedi
Başlık Resmi'Dur' ihtarına uymadı, aracının değerinin 6 katı ceza yedi

Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ambulansta gerçekleştirdiği ilk müdahalenin ardından ciddi bir yaralanmasının olmadığı belirlenen K.A.’nın yapılan kontrollerde alkolsüz olduğu anlaşıldı.

635 BİN TL CEZA YEDİ

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan K.A., gazetecinin ‘Polisten neden kaçtın?’ sorusuna "Aracım trafikten mendi" diyerek cevap verdi. K.A.’ya trafiğin ilgili maddelerinden 635 bin TL idari para cezası yazıldı. Otomobil çekiciyle otoparkta kaldırıldı.

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Melikgazi
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
3. Sayfa
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.