Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayan sürücü, kovalamaca sonucu kıskıvrak yakalandı. Sürücü kendisini, 'Aracım trafikten mendi’ diyerek savundu. Trafiği tehlikeye sokan sürücüye 635 bin TL idari para cezası yazıldı.

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Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Hunat Mahallesi Nuh Naci Yazgan Caddesi üzerinde seyreden K.A. yönetimindeki otomobil şüphe üzerine Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Büro Amirliği’ne bağlı ekipler tarafından durdurulmak istendi.

Ekiplerin ‘dur’ ihtarına uymayan K.A. nefes kesen kovalamaca sonucu Kocasinan ilçesine bağlı Gevhernesibe Mahallesi, Kocasinan Bulvarı üzerinde kıskıvrak yakalandı. Ekipler tarafından etkisiz hale getirilen K.A.’nın kaçarken ani hareketler sergilediği sırada otomobilin bir bölümüne kafasını vurması sonucu hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.

'Dur' ihtarına uymadı, aracının değerinin 6 katı ceza yedi

Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ambulansta gerçekleştirdiği ilk müdahalenin ardından ciddi bir yaralanmasının olmadığı belirlenen K.A.’nın yapılan kontrollerde alkolsüz olduğu anlaşıldı.

635 BİN TL CEZA YEDİ

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan K.A., gazetecinin ‘Polisten neden kaçtın?’ sorusuna "Aracım trafikten mendi" diyerek cevap verdi. K.A.’ya trafiğin ilgili maddelerinden 635 bin TL idari para cezası yazıldı. Otomobil çekiciyle otoparkta kaldırıldı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Melikgazi Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: İHLAS HABER AJANSIMelikgazi

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