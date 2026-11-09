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Stellantis evreninde yapay zekâ dönemi

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Stellantis evreninde yapay zekâ dönemi
Başlık ResmiStellantis evreninde yapay zekâ dönemi

Stellantis, üretim süreçlerinde verimliliği ve rekabet gücünü artırmak amacıyla Factory Booster Day 2026 etkinliğini düzenledi. Dünya genelindeki 63 fabrikasının ihtiyaçlarını teknoloji girişimleriyle buluşturan organizasyonda, yapay zekâdan robotik sistemlere kadar birçok yenilikçi çözüm tanıtıldı.

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Stellantis, üretimde verimlilik ve rekabet gücünü artırma hedefiyle Factory Booster Day 2026 etkinliğini gerçekleştirdi.

Buluşmada grubun dünya çapındaki 63 fabrikasından gelen operasyonel ihtiyaçlar; yapay zekâ, otomasyon, robotik ve akıllı enerji alanlarında teknoloji geliştiren girişimcilerle eşleştirildi.

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Başvuran 280’i aşkın tedarikçi arasından seçilen 80’den fazla katılımcı yenilikçi çözümlerini bu etkinlik kapsamında tanıtırken, ABD, İspanya ve Fransa’da bu yeni teknolojiler hızlıca üretime entegre edilirken, farklı bölgelerdeki Stellantis çalışanları hayata geçirdikleri başarılı projeler için ödüllendirildi.

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Yazar : ALİ ÇELİK | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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