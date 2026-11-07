Tesla, Türkiye’de ikinci el Model Y’leri doğrudan satışa sunmaya başladı. Sertifikalı araçlara 1 yıl veya 20 bin kilometre ek garanti verilirken yeni Tesla siparişi verenler mevcut otomobilleri için takas teklifi alabilecek.

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Tesla, 6 Kasım’da Türkiye’de Sertifikalı İkinci El ve Takas programlarını devreye aldı. İkinci el Model Y almak isteyenler araçları Tesla’nın çevrimiçi envanterinden inceleyip doğrudan şirketten sipariş verebiliyor. Takas başvurusu ise yeni araç siparişi oluşturulduktan sonra yapılıyor.

Tesla Türkiye’de garantili ikinci el ve takas dönemi başladı

150 BİN KİLOMETRENİN ALTINDAKİ MODEL Y’LER SATIŞA ÇIKIYOR

Programa alınan Model Y’lerin 150 bin kilometrenin altında olması gerekiyor. Tesla teknisyenleri, satış öncesinde araçları kontrol ediyor ve gerekli yenileme işlemlerini yapıyor.



Bu süreçte aracın yapısal hasar veya hava yastığı açılması geçmişi bulunmadığı doğrulanıyor. Alıcıya siparişten önce araca özel tahmini menzil bilgisi de veriliyor.

Tesla Türkiye’de garantili ikinci el ve takas dönemi başladı

KALAN ARAÇ GARANTİSİNE 1 YIL VEYA 20 BİN KİLOMETRE EKLENİYOR

Tesla’nın 4 yıl veya 80 bin kilometrelik temel araç garantisinden kalan sürenin üzerine 1 yıl veya 20 bin kilometre ek garanti veriliyor. Ek garanti, bu iki sınırdan hangisi önce dolarsa o noktada sona eriyor.



Model Y’nin batarya ve tahrik ünitesi içinse ayrı garanti koşulları geçerli.



Tesla’nın Türkiye sayfasında bu garanti, versiyona bağlı olarak 8 yıl veya 160 bin ya da 192 bin kilometreyle sınırlanıyor.

TAKAS İŞLEMİ YENİ ARACIN TESLİMATINDA TAMAMLANIYOR

Yeni Tesla siparişi veren müşteriler, sipariş sürecinde mevcut araçları için değerleme talep edebiliyor.



Teklif kabul edilip işlemler tamamlandığında eski araç, yeni Tesla’nın teslimatı sırasında teslim alınıyor. Böylece müşteri iki araç arasındaki değişimi aynı gün yapabiliyor.

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