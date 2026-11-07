Hyundai’den açılıp kapanan jant patenti: Menzili artıracak

Hyundai ve Kia, jant kolları arasındaki boşlukları hareketli kanatlarla kapatabilen bir sistemin patentini aldı. Tasarım, hava direncini azaltırken ihtiyaç duyulduğunda frenlere soğutma havası ulaşmasını sağlamayı amaçlıyor.

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Hyundai ve Kia, jant tasarımında aerodinamik verimlilik ile fren soğutmasını bir araya getiren yeni bir mekanizma üzerinde çalışıyor. ABD’de tescil edilen patent, sürüş koşullarına göre açık veya kapalı yapıya geçebilen bir jantı tarif ediyor. Sistem, özellikle yüksek hızlarda hava direncini düşürerek yakıt tüketimini azaltma ve elektrikli araçların menzilini artırma potansiyeli taşıyor.

HAREKETLİ KANATLAR JANTIN İÇİNDE GİZLENİYOR

Mekanizma, jantın sabit kollarının arkasına yerleştirilen döner bir halka ve bu halkaya bağlı kanatlardan oluşuyor. Halka bir yöne döndüğünde kanatlar, kollar arasındaki boşlukları örterek jantın ön yüzeyini kapatıyor. Ters yöndeki hareket ise kanatları kolların arkasına çekiyor ve boşlukları yeniden açıyor. Böylece hava, fren disklerine ulaşabiliyor.

Patentte bu hareketi sağlayabilecek farklı yöntemler anlatılıyor. Elektrik motoru, hidrolik veya basınçlı havayla çalışan düzeneklerin yanında, elektrik verildiğinde boyu değişen şekil hafızalı alaşım da seçenekler arasında. Bu parça mekanizmayı harekete geçirirken yay benzeri elastik bir eleman, kanatları başlangıç konumuna döndürüyor. Jant içindeki küçük bir elektronik kart da sistemi kontrol ediyor.

HAVA DİRENCİ AZALIRKEN FRENLER DE SOĞUTULABİLECEK

Patent metninde, tekerlek ve lastiklerin aracın toplam hava direncindeki payının yaklaşık yüzde 25 olduğu belirtiliyor. Jant açıklıklarının kapatılması aerodinamik açıdan avantaj sağlarken frenlerin ürettiği ısının uzaklaştırılmasını zorlaştırabiliyor. Hareketli kanatlar, soğutma ihtiyacı arttığında hava geçişini yeniden sağlayarak bu sorunu çözmeyi hedefliyor.

Sistem, frenlerin daha seyrek kullanıldığı otoyol sürüşlerinde kapalı yapının avantajından yararlanabilir. Sık frenleme yapılan şehir içi kullanımda veya uzun inişlerde ise açıklıkların yeniden açılması önem kazanabilir.

SERİ ÜRETİM İÇİN TAKVİM AÇIKLANMADI

Hyundai ve Kia, mekanizmanın hangi hızlarda devreye gireceğini veya tüketim ve menzilde ne kadar kazanç sağlayacağını açıklamadı. Sistemin hangi modellerde kullanılacağı ve seri üretime ne zaman geçebileceği de henüz belli değil.

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