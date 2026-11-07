BYD’nin lüks markası Yangwang, Rolls-Royce Ghost ve Mercedes-Maybach S-Serisi’ne rakip olacak Altior’u tanıtmaya hazırlanıyor. Yaklaşık 5,5 metrelik gövdesi ve ters yönde açılan arka kapılarıyla dikkat çeken sedanın 8 Kasım’da Abu Dabi’de sahneye çıkması bekleniyor.

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BYD, lüks otomobil pazarındaki iddiasını yeni amiral gemisi Yangwang Altior ile büyütüyor. Daha önce HU kod adıyla görüntülenen otomobilin kamuflajsız fotoğrafları, tanıtım öncesinde dış tasarımını ortaya çıkardı. Model, 8 Kasım’da Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’de gösterilecek.

5,5 METRELİK GÖVDE VE TERS AÇILAN ARKA KAPILAR

Altior’un geniş ön ızgarası, yüksek omuz çizgisi ve uzun kaputu, geleneksel lüks sedanların oranlarını taşıyor. Gövde boyunca kullanılan krom kaplamalar ve geniş yüzeyli jantlar da bu görünümü tamamlıyor. Ön bölümdeki gündüz farlarında, Yangwang U8’de de kullanılan ve antik Çin’in bronz tören kapları “ding”den esinlenen tasarım dili sürdürülüyor.

Arka kapılar, Rolls-Royce modellerindekine benzer şekilde ters yönde ve yaklaşık 90 dereceye kadar açılabiliyor. Arkada ise iki ayrı dikdörtgen stop lambası bulunuyor. Önceki bilgilere göre Altior’un uzunluğu yaklaşık 5.500 mm, aks mesafesi ise 3.350 mm olacak.

BYD’nin Rolls-Royce rakibi kamuflajsız yakalandı

ÇİN’DE DINGYAO, KÜRESEL PAZARLARDA ALTIOR

Yangwang Genel Müdürü Hu Xiaoqing’in açıklamasına göre otomobil Çin’de Dingyao, uluslararası pazarlarda ise Latincede “daha yüksek” anlamına gelen Altior adıyla anılacak. Böylece yeni amiral gemisi, markanın U7, U8 ve U9 modellerinde kullandığı harf ve rakam düzeninden farklı bir isim taşıyacak.

Otomobilin dört elektrik motoru ve hidrolik süspansiyonla donatılması bekleniyor. Tavandaki LiDAR sensörü de BYD’nin God’s Eye sürüş destek sistemine işaret ediyor. Motor gücü, batarya kapasitesi, menzil ve fiyat gibi ayrıntılar henüz açıklanmadı.

BYD’nin Rolls-Royce rakibi kamuflajsız yakalandı

KATI HAL BATARYA İDDİASI DA GÜNDEMDE

Altior hakkında konuşulan bir diğer ihtimal, BYD’nin katı hal batarya teknolojisinin ilk uygulamalarından birine ev sahipliği yapması. BYD Başkan Yardımcısı Stella Li, daha önce 2027’de bu teknolojiyi kullanan bir araç ortaya koymayı planladıklarını söylemişti.

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