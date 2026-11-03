500 km hız denemesinde kaza: BYD'nin 3 milyon dolarlık süper otomobili bariyere vurdu

Yangwang U9 Xtreme, Çin’deki yüksek hız testleri sırasında bariyerlere çarparak ağır hasar aldı. Yaklaşık 3 milyon dolar değerindeki elektrikli süper otomobilin arka aks grubu gövdeden ayrılırken sürücü araçtan kendi imkanlarıyla çıktı.

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BYD’nin lüks otomobil markası Yangwang’ın en güçlü modeli U9 Xtreme, bu kez hız derecesiyle değil, test sırasında geçirdiği kazayla gündeme geldi. Çin’de paylaşılan görüntülerde, kapalı pistte yüksek hızla ilerleyen otomobilin çizgisinden çıkarak bariyerlere çarptığı görülüyor. Çarpışma, aracın özellikle arka bölümünde büyük hasara yol açtı.

ARKA AKS GRUBU GÖVDEDEN AYRILDI

Kazada otomobilin arka aks grubunun gövdeden ayrıldığı, ön bölümünün de ciddi şekilde hasar gördüğü bildirildi.

Aracın dış bölümlerindeki ağır hasara rağmen sürücünün kazanın ardından otomobilden yardım almadan çıkabildiği belirtiliyor. Çin basını sürücünün kapsamlı sağlık kontrolünden geçirildiğini ve ciddi bir sağlık sorunu saptanmadığını aktardı. Ayrıca bataryada yangın çıkmadığı ve yolcu kabininin bütünlüğünü koruduğu da ifade ediliyor.

500 km hız denemesinde kaza: BYDnin 3 milyon dolarlık süper otomobili bariyere vurdu

KAZA SONRASINDA TESTLERE DEVAM EDİLDİ

Olayın, otomobilin 500 km/sa sınırına ulaşma hedefiyle bağlantılı bir test sırasında yaşanmış olabileceği belirtildi. Haberlere göre, çarpışma 400 km/sa’ üzerinde bir hızda gerçekleşti.

Geliştirme ekibi, kazanın ardından değerlendirme ve ayar çalışmalarını tamamlayarak test programını sürdürdü. Sonraki denemelerde 457,89 km/sa hıza ulaşıldığı ve bunun Çin’de gerçekleştirilen testler açısından yeni bir derece olduğu bildirildi. Kazanın kesin nedeni ise henüz açıklanmadı.

500 km hız denemesinde kaza: BYDnin 3 milyon dolarlık süper otomobili bariyere vurdu

DÖRT ELEKTRİK MOTORUYLA YAKLAŞIK 3 BİN BEYGİR

U9 Xtreme, standart Yangwang U9’un yüksek performansa yönelik geliştirilmiş versiyonu. Dört elektrik motoru toplam 2.220 kW, yani yaklaşık 2.977 HP güç üretiyor. Modelde 1.200 voltluk elektrik mimarisi ve yüksek güç aktarımına uygun Blade batarya teknolojisi kullanılıyor.

BYD’nin teknik açıklamasına göre elektrik motorları dakikada 30 bin devre kadar çıkabiliyor. Bataryanın 30C deşarj kabiliyeti, yüksek performans sırasında gereken gücün sağlanmasına hizmet ediyor. Yarı yarış lastikleri ve pist kullanımının artırdığı yükler için yeniden ayarlanan DiSus-X süspansiyon sistemi de Xtreme versiyonunun geliştirmeleri arasında bulunuyor.

496,22 KM'DEN SONRA HEDEF 500 KM

Yangwang U9 Xtreme, 14 Eylül 2025’te Almanya’daki Automotive Testing Papenburg tesisinde 496,22 km/s hıza ulaşmıştı. Direksiyonda Alman yarış pilotu Marc Basseng’in bulunduğu bu deneme, BYD tarafından seri üretim otomobilleri için yeni bir azami hız rekoru olarak duyurulmuştu. Şirket, U9 Xtreme’in üretimini dünya genelinde en fazla 30 otomobille sınırlandırıyor.

Markanın sonraki hedefi ise 500 km/sa sınırını aşmak. BYD Başkan Yardımcısı Stella Li’nin açıkladığı plan kapsamında, Kasım ayında Dubai’de yeni bir hız denemesi yapılması öngörülüyor. Bu çalışma için yerel polisin desteğiyle yaklaşık 15 kilometrelik bir yolun kullanıma hazırlanması hedefleniyor. Çin’deki test kazası, bu yeni denemeye yönelik hazırlıkların sürdüğü dönemde kamuoyuna yansıdı.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : DOĞUKAN AKGÜN Kaynak: HABER MERKEZİ

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