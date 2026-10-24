ABD ordusu, Japonya’nın Okinawa adasındaki Kadena Hava Üssü’ne BYD marka araçların girişini yasaklama kararı aldı. 26 Ekim’de başlayacak uygulama, özel otomobillerin yanı sıra taksileri, teslimat araçlarını ve yüklenici şirketlerin araçlarını da kapsayacak.

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BYD’nin küresel pazarlardaki büyümesine bu kez askeri tesislerdeki veri güvenliği tartışması eşlik ediyor. ABD ordusu, Japonya’daki önemli hava üslerinden Kadena’da Çinli markanın araçlarına giriş kısıtlaması uygulanacağını doğruladı.

Karar, Japonya genelinde BYD otomobillerin satışını veya kullanımını yasaklamıyor. Açıklanan uygulama, Okinawa’daki Kadena Hava Üssü’ne araç girişleriyle sınırlı. Bununla birlikte yasağın yalnızca askeri personele ait otomobilleri kapsamaması, üssün günlük ulaşım ve hizmet trafiğini de etkileyecek.

KAPIDAN GERİ ÇEVRİLECEKLER

Güney Kore merkezli Yonhap haber ajansının aktardığı bilgilere göre yasak, 26 Ekim Pazartesi günü yürürlüğe girecek. Üssün giriş noktalarındaki güvenlik personeli, BYD marka araçların içeri girmesine izin vermeyecek.

Özel otomobiller, taksiler, ticari araçlar ve teslimat araçları aynı uygulamaya tabi olacak. Üste çalışan yüklenici şirketlerin kullandığı BYD araçlar için de istisna tanınmayacağı belirtiliyor. Bu nedenle normalde üsse giriş yetkisi bulunan kişilerin de BYD marka bir araçla gelmeleri halinde başka bir ulaşım seçeneği kullanması gerekecek.

ABD’den BYD araçlara üs yasağı: Japonya’da taksiler bile içeri alınmayacak

KAMERA VE SENSÖRLER GÜVENLİK TARTIŞMASININ MERKEZİNDE

Kadena Hava Üssü Sözcüsü Yarbay Alli Stormer, Reuters’a yaptığı açıklamada araçların personel ve görevler açısından kabul edilemez, giderilemeyecek bir risk oluşturduğunu söyledi.

Yonhap’ın Japonya’daki ABD askeri yetkililerine dayandırdığı haberde ise araçlardaki kamera ve sensörlerin hassas askeri bilgileri toplayıp dışarı aktarabileceği kaygısı öne çıkıyor. Savaş uçakları, radar sistemleri ve mühimmatın bulunduğu Kadena, ABD’nin Asya-Pasifik bölgesindeki önemli operasyon merkezlerinden biri.

BYD DAHA ÖNCE PENTAGON’UN LİSTESİNE ALINMIŞTI

Kararın öncesinde Pentagon, Haziran ayında BYD’yi Çin ordusunu desteklediğini düşündüğü şirketler listesine eklemişti. BYD bu sınıflandırmayı reddederek haklarını idari ve hukuki yollarla koruyacağını açıklamıştı.

BAŞKA ÜLKELERDE DE BENZER KARARLAR VAR

Polonya ordusu, 17 Şubat 2026’da Çin’de üretilen araçların koruma altındaki askeri tesislere girişini yasakladığını açıklamıştı. Kararın gerekçesi, araçlardaki kamera, sensör ve iletişim sistemlerinin hassas verileri toplayabilme riski. Resmi telefonların Çin üretimi araçların multimedya sistemlerine bağlanması da yasaklandı. Ayrıca konum, görüntü veya ses kaydedebilen diğer araçlar için de bu işlevlerin kapatılması şartı getirildi.

ABD’den BYD araçlara üs yasağı: Japonya’da taksiler bile içeri alınmayacak

Norveç’te de Eylül ayındaki Hovedstad tatbikatında kullanılan kiralık araçların askerleri ve güvenlik kodlarını kaydettiği ortaya çıktı. Haberlerde araçlardan en az ikisinin Çinli markalara ait olduğu belirtildi.

TÜRKİYE’DE SAVUNMA SANAYİSİ KAMPÜSLERİNE YABANCI ELEKTRİKLİ ARAÇ ENGELİ

TEI Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit, 11 Ekim 2026’da basına yansıyan açıklamasında ASELSAN, ROKETSAN, HAVELSAN ve TEI kampüslerine yabancı elektrikli otomobillerin alınmadığını söyledi. Akşit, araçların kamera ve sensörlerle çevrenin haritasını çıkarabilmesini ve yazılımlarının kontrolünün dışarıda olmasını güvenlik riski olarak gösterdi.

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