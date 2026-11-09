BPG inşaat iki projeyle 700’ün üzerinde daire üretecek! Manisa’nın konut stokunun yenilenmesine 4 milyar TL yatıracak

BPG İnşaat, Manisa’da hayata geçirdiği 1,5 milyar TL’lik projenin ardından 2,5 milyar TL’lik yeni yatırım için de hazırlıklara başladı. Şirketin kentteki toplam yatırım tutarı 4 milyar TL’ye ulaşacak.

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Deprem kuşağında yer alan Türkiye’nin konut stokunun yenilenmesi kamu ve özel sektör eliyle tüm hızıyla sürüyor. Özellikle İzmir depremi sonrası şehre yakın bölgelerde güvenli ev arayışı artarken, şirketler de buna uygun projeler geliştirmeye başladı. Bu kapsamda 31 yılda 20’nin üzerinde proje tamamlayan BPG İnşaat, Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde 1,5 milyar TL yatırım değerine sahip ‘Mysia Life’ projesini hayata geçirirken, firma bir yıl içinde şehirde 2,5 milyar TL yatırımla yeni bir proje daha başlatmaya hazırlanıyor. Böylece şirketin Manisa’da yapacağı iki proje için toplam yatırım tutarı 4 milyar TL’ye ulaşacak.

İki bloktan oluşan Mysia Life’ta 1+1’den 3+1’e 45 ila 126 metrekare aralığında 264 daire, 7 ticari dükkân ve 9 home ofis yer alacak. Kasım 2028’de teslim edilmesi planlanan projede fiyatlar ise 4 milyon 450 bin TL’den başlıyor. Sanayideki ve tarımdaki büyümenin nüfus ve konut ihtiyaçlarını artırdığı Manisa’daki mevcut yapılaşmayı değerlendiren BPG İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Çakıralar, “Birinci derece deprem kuşağındaki Manisa’da dayanıklı bina stokunun yetersizliği, şehirde yapı güvenliğini temel bir kentleşme önceliği hâline getirdi. Teknik ve sosyal altyapı açısından eksik bir yapı stokunun yer aldığı bölge yeni ve nitelikli projelerle dönüşüyor” dedi.

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İstanbul ve Manisa’da konut ve iş merkezi yatırımlarının yanı sıra Bursa İnegöl ve Osmaniye Kadirli’de hidroelektrik santrali yatırımlarıyla sürdürülebilir enerji üretimine ve ülke ekonomisine katkıda bulunduklarını vurgulayan Çakıralar, şunları söyledi: “Önümüzdeki dönemde de doğru lokasyonlarda, güvenli, modern ve nitelikli yaşam alanları geliştirerek hem kentimize hem de geleceğe değer katmayı hedefliyoruz. Manisa’da 450 daire ve ticari alanlardan oluşan yeni bir proje de planlıyoruz.”

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