Ev alıp satacaklar dikkat! Emlak ilanlarında yeni dönem başladı

Sahte ilan ve kayıt dışı emlakçılığın önüne geçmek için uygulanan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) kapsamında denetimler sıkılaştırıldı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yetki belgesi olmadan taşınmaz ticareti yapan 1.288 işletmeye toplam 72,5 milyon lira idari para cezası uygulandığını açıkladı.

Taşınmaz ve taşıt ilanlarında sahtecilik, kayıt dışılık ve tüketici mağduriyetlerinin önüne geçilmesi maksadıyla hayata geçirilen Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) kapsamında denetimler sürüyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yetki belgesi olmadan taşınmaz ticareti yapan kişi ve işletmelere yönelik denetimlerin aralıksız devam ettiğini söyledi.

KORSANA GEÇİT YOK

Konuya ilişkin milletvekillerinin soru önergelerini cevaplayan Bakan Bolat, EİDS yetki doğrulama sistemiyle birlikte taşınmaz ilanlarının yalnızca taşınmaz sahibi, sahibinin birinci ve ikinci derece kan hısımları veya eşi ile taşınmaz sahibince yetkilendirilen yetki belgeli emlak işletmeleri tarafından verilebildiğini ifade ederek, yetki belgesi bulunmayan emlak işletmelerinin ilan girişi yapamadığına dikkat çekti.

1.288 İŞLETMEYE 72,5 MİLYON LİRA CEZA

Bu kapsamda vatandaşların yetkisiz taşınmaz ticareti faaliyetlerini daha hızlı bildirebilmesi amacıyla oluşturulan Yetkisiz İşletme İhbar Modülü üzerinden yapılan ihbarların ilgili ticaret il müdürlüklerine iletildiğini, denetimlerin bu ihbarlar doğrultusunda gerçekleştirildiğini kaydetti. Yapılan denetimlerle bugüne kadar 1.288 işletmeye toplam 72,5 milyon lira idari para cezası kesildiğini aktaran Bolat, sistemin, sahte ilanların ve ilan kirliliğinin önlenmesi, tüketici mağduriyetlerinin azaltılması ile yetki belgesiz ve kayıt dışı emlakçılık faaliyetlerinin engellenmesi amacıyla uygulandığını vurguladı.

Öte yandan Bakanlığın, emlak işletmelerinin sosyal medya paylaşımlarına ilişkin sektörden gelen görüş ve önerileri de değerlendirdiğini belirten Bolat, EİDS üzerinden doğrulanmış ilan linkinin paylaşılması ve ilanlarda bulunması gereken bilgilerin eksiksiz verilmesi hâlinde sosyal medya paylaşımlarında ilan görsellerinin kullanılmasına yönelik yeni bir değerlendirme yapıldığını bildirdi. Bakan Bolat, paylaşımda kullanılan fotoğraf ve videoların da EİDS üzerinden doğrulanmış ilana ait olması şartıyla sosyal medya platformlarında ilan görsellerine yer verilmesi konusunda çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Haberle İlgili Daha Fazlası