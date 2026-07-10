İlan sitelerindeki fahiş ücretler, emlakçıları isyan ettirdi. Emlakçı Kasım Karakaş, “Günümüzde 10 ilan, o siteye üye olduğunuz zaman 12 bin TL gibi bir rakam. Bu en düşük paket. Neredeyse dükkanın kirasından fazla gerçekten yüksek bir rakam” diyerek tepki gösterdi.

Ticaret Bakanlığı, emlak sektöründe şeffaflığın sağlanması ve spekülatif fiyat artışlarının önlenmesi amacıyla 15 Şubat 2026'dan itibaren ülke genelinde Elektronik İlan Doğrulama Sistemi’ni devreye aldı. Sistem ülke genelinde zorunlu hale getirildi.

e-Devlet ve EİDS doğrulaması yapılmadan bağımsız olarak sosyal medya platformları üzerinden gayrimenkul ya da araç ilanı paylaşanlara ihlal başına 286 bin 206 TL'ye kadar idari para cezası kesileceği açıklandı.

Dükkanın kirasından fazla! Emlakçılar çözüm arıyor! Fahiş ilan sitesi ücretlerine tepki

Emlakçılar, ilan sitelerinin bu karara uymadığını belirterek ilan sitelerindeki fazla ücretlere tepki gösterdi.

Eskişehir'de emlakçılık yapan Kasım Karakaş, sosyal medyada ilan paylaşılmasına yasak getiren Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) ile ilgili daha makul bir düzenleme yapılabileceğini ifade etti.

Karakaş "İlan sitelerinin ücreti, neredeyse dükkanın kirasından fazla" diyerek tepki gösterdi.

Dükkanın kirasından fazla! Emlakçılar çözüm arıyor! Fahiş ilan sitesi ücretlerine tepki

“NORMAL VATANDAŞI DA ETKİLER”

Karakaş şunları söyledi:

İnsanlar bu sitelere üye olmak ya da para ödemek istemeyebilir ama sosyal medya hesaplarından ücretsiz paylaşım yapabilir. Günümüzde orada binlerce arkadaşlıklar var. Gören komşusuna, arkadaşlarına söyler, böylece insanların işi daha da kolaylaşır. Sahte ilanın önüne bu şekilde geçilmez. Biz de bununla mücadele ediyoruz, yıllardır çabalıyoruz ama ben o siteleri kullanmak istemiyorum. Sosyal medya ve benzer yollarla ben müşteri bulabiliyordum. Bu doğru bir şey değildir. Bu sadece emlakçıları değil, normal vatandaşı da etkiler.

Dükkanın kirasından fazla! Emlakçılar çözüm arıyor! Fahiş ilan sitesi ücretlerine tepki

"ÜYE OLDUĞUNUZ ZAMAN 12 BİN TL"

Karakaş, sitelerdeki fahiş ücretlere “Günümüzde 10 ilan, o siteye üye olduğunuz zaman 12 bin TL gibi bir rakam. Bu en düşük paket, neredeyse dükkanın kirasından fazla. Bu da insanlar için, yerel emlakçılar için gerçekten yüksek bir rakam. Sosyal medyada ilan paylaşmanın cezası şu anda 286 bin TL" diyerek tepki gösterdi.

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