Havada motoru patlayan uçaktan fırlayan metal parça yolcu penceresini kırdı. Selanik Havalimanı’na acil iniş yapan uçaktaki yaralı 4 yolcu hastaneye kaldırıldı.

Ryanair'ın Selanik-Münih seferini yapan uçağı, havada yaşanan motor arızası nedeniyle kalkış yaptığı havalimanına acil iniş yapmak zorunda kaldı.

KOPAN MOTOR PARÇASI PENCEREYİ PATLATTI: 4 YOLCU HASTANELİK OLDU

Uçağın alçalması ve iniş prosedürü sırasında, arızalanan motordan kopan metal bir parça kabin gövdesine fırladı. Hızla uçağın pencerelerinden birine çarpan parça, camın büyük bir gürültüyle kırılmasına neden oldu. Kırılan cam yüzünden kabin içinde büyük bir panik yaşanırken, bir yolcu hafif şekilde yaralandı.

Yetkililer, uçağın gövdesinde herhangi bir delik ya da yırtılma oluşmadığını, hasarın sadece pencereyle sınırlı kaldığını duyurdu. Uzmanlarda kazanın daha yüksek bir irtifada yaşanması ve gövdede delik açılması durumunda, kabin içi ile dış ortam arasındaki ani basınç farkı nedeniyle sonuçların tam bir felakete dönüşebileceğini açıkladı.

Havada uçağın motor patladı! Kopan parça yolcu penceresine isabet etti, çok sayıda yaralı var

HAVALİMANINDA ALARM VERİLDİ, SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaptanın acil durum çağrısıyla birlikte Selanik "Makedonya" Havalimanı’nda en üst düzey protokoller devreye sokuldu. İtfaiye, polis ve acil yardım ekipleri (EKA) pist kenarında tam hazır halde bekletildi. Uçağın güvenli bir şekilde özel alana çekilmesinin ardından, şok geçiren ve tedbir amaçlı kontrol edilmek istenen 4 yolcu ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralı yolcuların büyük kısmı ilk yardımın ardından taburcu edilirken, bir yolcunun ileri tetkikler için hastanede müşahede altında tutulduğu öğrenildi.

Havada uçağın motor patladı! Kopan parça yolcu penceresine isabet etti, çok sayıda yaralı var

Yaşanan kargaşanın ardından Ryanair, yolcuları Münih'e ulaştırmak için bölgeye acil durum yedek uçağı gönderdi. Yolcuların büyük kısmı yolculuğuna devam ederken, yaşadığı korku nedeniyle uçağa binmek istemeyen bazı yolcular ise kendi istekleriyle Selanik'te kaldı.

Kazanın kesin nedenini ve motorun neden parçalandığını belirlemek üzere kurulan özel Soruşturma Komisyonu olay yerinde incelemelerine başladı.

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