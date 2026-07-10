Milletler Ligi: Filenin Sultanları lider ABD'ye final setinde kaybetti
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) üçüncü haftasında lider ABD ile karşı karşıya geldi. Filenin Sultanları, büyük çekişmeye sahne olan mücadelede final setinde 3-2 mağlup oldu.
- Ay-yıldızlılar, turnuvadaki 10'uncu karşılaşmasında 3'üncü mağlubiyetini yaşadı.
- Puan tablosunun zirvesindeki ABD ise 11'inci müsabakasında 9'uncu galibiyetini elde etti.
- Sakatlığı bulunan Sinead Jack-Kısal'dan yoksun sahaya çıkan Türkiye'de Melissa Vargas'ın 35 sayılık performansı galibiyete yetmedi.
- Milliler, üçüncü etaptaki 3'ünvü maçında 11 Temmuz Cumartesi günü TSİ 13.20'de, Türk başantrenör Ferhat Akbaş'ın çalıştırdığı ev sahibi Japonya ile karşılaşacak.
- Setler: 22-25, 25-23, 27-29, 25-21, 15-8. Süre: 135 dakika.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Japonya'nın Osaka kentinde oynanan mücadelede ABD'ye 3-2 yenildi. Ay-yıldızlılar, turnuvadaki 10'uncu karşılaşmasında 3'üncü mağlubiyetini yaşadı. Puan tablosunun zirvesindeki ABD ise 11'inci müsabakasında 9'uncu galibiyetini elde etti.
Sakatlığı bulunan Sinead Jack-Kısal'dan yoksun sahaya çıkan Türkiye'de Melissa Vargas'ın 35 sayılık performansı galibiyete yetmedi.
Milliler, üçüncü etaptaki 3'ünvü maçında 11 Temmuz Cumartesi günü TSİ 13.20'de, Türk başantrenör Ferhat Akbaş'ın çalıştırdığı ev sahibi Japonya ile karşılaşacak.
ABD: 3 - TÜRKİYE: 2
Salon: Asue Arena
Hakemler: Vladimir Simonovic (İsviçre), Sumie Myoi (Japonya)
ABD: Rettke, Poulter, Skinner, Ogbogu, Thompson, Eggleston (Hentz, Rodriguez, Samedy, Banks, Ka'aha'aina-Torres, O'Neal)
Türkiye: Hande Baladın, Zehra Güneş, Melissa Vargas, İlkin Aydın, Deniz Uyanık, Elif Şahin (Gizem Örge, Eylül Akarçeşme Yatgın, Cansu Özbay, Saliha Şahin, Defne Başyolcu, Yaprak Erkek)
Setler: 22-25, 25-23, 27-29, 25-21, 15-8
Süre: 135 dakika