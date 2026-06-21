Türkiye Gazetesi
Filenin Sultanları, Çin'i devirip Ankara etabında 4'te 4 yaptı
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci haftasındaki dördüncü maçında Çin 3-2 mağlup etti ve Ankara etabını 4'te 4 ile tamamladı.
Özetle DinleFilenin Sultanları, Çin'i devirip Ankara etabında ...
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Voleybol 2 dk önce
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki dördüncü maçında Çin'i 3-2 yenerek Ankara etabını namağlup tamamladı.
- Filenin Sultanları, Ankara etabını 4'te 4 ile tamamladı.
- Türkiye, organizasyonda 6 galibiyet ve 2 mağlubiyet elde etti.
- Çin ise 5 galibiyet ve 3 mağlubiyet ile turnuvayı bitirdi.
- Karşılaşma Ankara Spor Salonu'nda oynandı.
- A Milli Kadın Voleybol Takımı kadrosunda pasörler, pasör çaprazları, smaçörler, orta oyuncular ve liberolar yer aldı.
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2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci haftasındaki dördüncü ve son maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı ile Çin karşı karşıya geldi.
Ankara Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı netice setinde 3-2 kazanan Filenin Sultanları, Ankara etabını 4'te 4 ile tamamladı.
Türkiye, organizasyonda 6 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşadı. Çin ise 5 galibiyet ve 3 mağlubiyet ile bitirdi.
A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI KADROSU
Pasörler: Cansu Özbay, Dilay Özdemir, Elif Şahin
Pasör çaprazı: Aylin Uysalcan, Defne Başyolcu, Melissa Vargas
Smaçörler: Hande Baladın, İlkin Aydın, Saliha Şahin, Yaprak Erkek
Orta oyuncular: Berka Buse Özden, Deniz Uyanık, Karmen Aksoy, Sinead Jack Kısal, Zehra Güneş
Liberolar: Eylül Akarçeşme Yatgın, Gizem Örge
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