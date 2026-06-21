A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci haftasındaki dördüncü maçında Çin 3-2 mağlup etti ve Ankara etabını 4'te 4 ile tamamladı.

2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci haftasındaki dördüncü ve son maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı ile Çin karşı karşıya geldi.

Ankara Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı netice setinde 3-2 kazanan Filenin Sultanları, Ankara etabını 4'te 4 ile tamamladı.

Türkiye, organizasyonda 6 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşadı. Çin ise 5 galibiyet ve 3 mağlubiyet ile bitirdi.

Türkiye - Çin

A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI KADROSU

Pasörler: Cansu Özbay, Dilay Özdemir, Elif Şahin

Pasör çaprazı: Aylin Uysalcan, Defne Başyolcu, Melissa Vargas

Smaçörler: Hande Baladın, İlkin Aydın, Saliha Şahin, Yaprak Erkek

Orta oyuncular: Berka Buse Özden, Deniz Uyanık, Karmen Aksoy, Sinead Jack Kısal, Zehra Güneş

Liberolar: Eylül Akarçeşme Yatgın, Gizem Örge

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