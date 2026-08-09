Türbülans sonrası şok gelişme! Kaptan pilotun testi doğrulamaya gönderildi

Tayland'dan Hindistan'a giden Air India uçağı şiddetli türbülans nedeniyle yaklaşık 91 metre irtifa kaybederken, 12 kişi yaralandı. Olayın ardından yapılan psikoaktif madde taramasında kaptan pilotun test sonucu "doğrulama analizine" gönderildi.

Air India'nın 4 Ağustos'ta Tayland'ın Phuket kentinden havalanan Hindistan'ın Yeni Delhi kentine giden Airbus A320 tipi uçağında, uçuş sırasında şiddetli türbülans meydana geldi. 137 yolcu ve 8 mürettebatın bulunduğu uçak, türbülansın etkisiyle yaklaşık 91 metre irtifa kaybetti. Pilotların kontrolü yeniden sağlamasının ardından uçak güvenli şekilde Yeni Delhi'ye indi.

12 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Uçağın inişinin ardından 8 yolcu ve 4 kabin görevlisi hastaneye kaldırılırken, yaralıların sağlık durumlarının stabil olduğu bildirildi. Olay sırasında kabin içerisinde bulunan bazı eşyaların savrulduğu, yaralanan yolculardan bazılarının ise uçaktan sedyelerle çıkarıldığı belirtildi.

"DOĞRULAMA ANALİZİ GEREKTİRİYOR"

Yaşananların ardından her iki pilota da standart psikoaktif madde taraması uygulandı. Hindistan Sivil Havacılık Bakanlığı, kaptan pilotun test sonucunun doğrulama analizini gerektirdiğini açıkladı. Pilotun alınan numunesi kesin sonucun belirlenmesi için yetkili laboratuvara gönderilirken, nihai raporun beklendiği bildirildi.

Bakanlık, olayın “ciddi olay” olarak sınıflandırıldığını duyurdu. Hindistan Uçak Kazaları Araştırma Bürosu (AAIB) tarafından soruşturma başlatılırken, inceleme tamamlanana kadar her iki pilotun da uçuş görevlerinden çekildiği açıklandı.

Air India, pilotlara uçuş sonrasında tarama testi uygulandığını doğruladı. Ancak şirket, söz konusu testlerin sonuçlarının henüz kendileriyle paylaşılmadığını bildirdi. Bakanlık ise soruşturmanın ve doğrulama testinin sonucuna göre gerekli işlemlerin yapılacağını belirtti.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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