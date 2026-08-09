İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında UltrAslan’ın lideri “Sebahattin Şirin” ismini kullanan Muzaffer Şirin gözaltına alındı. Şirin’in evinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca, 125 fişek ve 4 balistik çelik yeleğin yanı sıra euro ve pound cinsinden döviz ile bir kasa bulunduğu öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Galatasaray'ın taraftar grubu olan UltrAslan'ın lideri Muzaffer Şirin (Sebahattin Şirin) gözaltına alındı.

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Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Şirin hakkında, Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun’un 14 ve 15’inci maddeleri kapsamında spor alanlarında taşkınlık ve düzenin bozulmasına ilişkin suçlar, suç işlemek amacıyla örgüt kurma veya örgüte üye olma, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etme, bulundurma ya da kullanma suçlarından işlem başlatıldığı belirtildi.

UltrAslan lideri Sebahattin Şirin'in evinden cephanelik çıktı! Tabanca, mermi, çelik...

EVİNDE ARAMA YAPILDI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Muzaffer Şirin’in evinde yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca ile 125 adet 9x19 milimetre çapında fişek ve 4 balistik çelik yelek ele geçirildiği kaydedildi.

Evde ayrıca farklı noktalarda euro ve pound cinsinden döviz bulunduğu, bir kasanın da incelenmek üzere emniyete götürüldüğü belirtildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Şirin, hakkındaki soruşturma kapsamında ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili adli sürecin ve soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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