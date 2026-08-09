Enner Valencia yeni takımına imzayı attı

Arjantin'in köklü kulübü Boca Juniors, bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Enner Valencia'yı renklerine bağladı.

Arjantin temsilcisi Boca Juniors, hücum hattını Ekvadorlu deneyimli golcü Enner Valencia ile güçlendirdi. 36 yaşındaki Ekvadorlu forvet ile 31 Aralık 2027 tarihine kadar geçerli sözleşme imzalandığı açıklandı.

MEKSİKA'DA 8 GOL

Ekvador Milli Takımı ile 2026 Dünya Kupası'nda ilk 11'de forma giyen Valencia, geçen sezon Meksika ekibi Pachuca'da 22 maçta 8 gollük performans sergiledi.

FENERBAHÇE'DE DE FORMA GİYDİ

Kariyerinde Emelec, West Ham United, Everton, Fenerbahçe, Internacional, Tigres ve Pachuca formaları giyen Valencia, kariyeri boyunca 187 gol ve 70 asist üretti. Ekvador Milli Takımı ile 3 Dünya Kupası ve 5 Copa America turnuvasında forma giyen Valencia, milli takım kariyerinde attığı 49 golle ülkesinin tüm zamanlardaki en golcü oyuncusu konumunda bulunuyor.



| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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