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Spor

Enner Valencia yeni takımına imzayı attı

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Enner Valencia yeni takımına imzayı attı

Arjantin'in köklü kulübü Boca Juniors, bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Enner Valencia'yı renklerine bağladı.

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Arjantin temsilcisi Boca Juniors, hücum hattını Ekvadorlu deneyimli golcü Enner Valencia ile güçlendirdi. 36 yaşındaki Ekvadorlu forvet ile 31 Aralık 2027 tarihine kadar geçerli sözleşme imzalandığı açıklandı.

MEKSİKA'DA 8 GOL

Ekvador Milli Takımı ile 2026 Dünya Kupası'nda ilk 11'de forma giyen Valencia, geçen sezon Meksika ekibi Pachuca'da 22 maçta 8 gollük performans sergiledi.

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FENERBAHÇE'DE DE FORMA GİYDİ

Kariyerinde Emelec, West Ham United, Everton, Fenerbahçe, Internacional, Tigres ve Pachuca formaları giyen Valencia, kariyeri boyunca 187 gol ve 70 asist üretti. Ekvador Milli Takımı ile 3 Dünya Kupası ve 5 Copa America turnuvasında forma giyen Valencia, milli takım kariyerinde attığı 49 golle ülkesinin tüm zamanlardaki en golcü oyuncusu konumunda bulunuyor.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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