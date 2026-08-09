Samsun’un Canik ilçesinde yalnız yaşayan 70 yaşındaki Necmettin Uzun, evinde çok sayıda bıçak darbesiyle öldürülmüş halde bulundu. İlk etapta yangın sanılan olayın cinayet olduğu ortaya çıkarken, şüphelinin Uzun’u lokantadan evine kadar takip ettiği ve cüzdanını aldığı belirlendi.

Samsun'un Canik ilçesinde yalnız yaşayan 70 yaşındaki Necmettin Uzun'un öldürülmesiyle ilgili soruşturmada dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıktı.

Olay, 7 Ağustos 2026 gecesi saat 23.30 sıralarında Teknepınar Mahallesi'nde meydana geldi. Bir çocuk babası Necmettin Uzun'un yalnız yaşadığı ve elektrik faturasının yüksek gelmemesi için akşamları evinin ışıklarını kısa süreli yakıp söndürdüğü öğrenildi.

IŞIKLAR UZUN SÜRE YANINCA EVE GİTTİLER

Uzun'un ışıklarının uzun süre boyunca açık olduğunu fark eden akrabası Kamil Ö., yanına bir kişiyi de alarak yaşlı adamın evine gitti. Kamil Ö., dış kapının üzerindeki anahtarı kullanarak eve girdi.

Evde yoğun duman olduğunu fark eden Kamil Ö., mutfakta ocak üzerindeki tavada alevler bulunduğunu gördü. Bunun üzerine hemen dışarı çıkarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarın ardından olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Evin açık kalan ışıkları korkunç cinayeti ortaya çıkardı! Çorba içerken gözüne kestirmiş

YANGIN SANILDI, CİNAYET ORTAYA ÇIKTI

Ekiplerin yaptığı incelemede, ocak üzerinde pişirilen tavuğun Uzun'un hayatını kaybetmesinin ardından yanmaya devam ettiği ve evin yoğun dumanla dolmasına neden olduğu belirlendi.

İlk etapta evde yangın çıktığı ve yaşlı adamın bu nedenle öldüğü düşünülürken, ekiplerin incelemesi sırasında Necmettin Uzun mutfakta yerde kanlar içinde bulundu. Yapılan incelemede 70 yaşındaki adamın çok sayıda bıçak darbesiyle öldürüldüğü, ayrıca başına “sekmen” olarak adlandırılan ahşap tabureyle vurulduğu tespit edildi.

ŞÜPHELİNİN KİMLİĞİ KISA SÜREDE BELİRLENDİ

Cinayetin aydınlatılması için Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Polisin yürüttüğü çalışmalar sonucunda cinayetin şüphelisinin 59 yaşındaki Ertan B. olduğu belirlendi. Şüphelinin olayın ardından Samsun'dan kaçtığı, kaçış sırasında ise saç ve sakalını boyayarak görünüşünü değiştirdiği tespit edildi.

Polis ekiplerinin takibi, Trabzon Emniyet Müdürlüğü ile yürütülen koordineli çalışma sonucunda Ertan B., Trabzon'da yakalandı. Şüpheli daha sonra Samsun’a getirildi.

Evin açık kalan ışıkları korkunç cinayeti ortaya çıkardı! Çorba içerken gözüne kestirmiş

CİNAYETLE İLGİLİ ÇARPICI İDDİA

Samsun Adliyesine sevk edilen Ertan B.'nin ifadesinde farklı bir iddia ortaya attığı öğrenildi. Hataylı olduğu belirtilen şüpheli, Necmettin Uzun ile parkta tanıştığını öne sürdü.

İddiaya göre Ertan B., Uzun’un parkta anahtarını düşürdüğünü, anahtarı kendisine teslim etmesi üzerine tanıştıklarını ve birlikte Uzun’un evine gittiklerini söyledi. Şüpheli, burada Uzun tarafından taciz edildiğini iddia etti.

Ancak soruşturma kapsamında yapılan araştırmada olayın farklı şekilde gerçekleştiği değerlendirildi.

CÜZDANINI GÖRDÜ, EVİNE KADAR TAKİP ETTİ

Polisin yaptığı çalışmada Ertan B.'nin, Necmettin Uzun'u bir lokantada çorba içerken gördüğü ve hesabını ödediği sırada cüzdanını fark ettiği belirlendi.

İddiaya göre Uzun'u lokantadan çıktıktan sonra takip eden Ertan B., yaşlı adamı evine kadar izledi. Burada Uzun'a saldıran şüphelinin, bıçaklayarak öldürdüğü ve cüzdanını aldığı tespit edildi.

Evin açık kalan ışıkları korkunç cinayeti ortaya çıkardı! Çorba içerken gözüne kestirmiş

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Çok sayıda suç kaydının bulunduğu belirtilen Ertan B.'nin daha önce Sinop'ta bir hırsızlık olayı nedeniyle gözaltına alındığı ve ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Nöbetçi mahkemede ifade veren Ertan B., “kasten öldürme” ve olayın niteliğine göre diğer suçlamalar kapsamında tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Polisin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü öğrenildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Haberle İlgili Daha Fazlası