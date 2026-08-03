Yunanistan'ın başkenti Atina'da bavul içinde cesedi bulunan 38 yaşındaki İskoç vatandaşı Elisabeth-Jane Ross'un ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada 26 yaşındaki Afgan uyruklu bir şüpheli tutuklandı. Cinayeti itiraf ettiği belirtilen zanlının, Ross'a ait kredi kartlarını kullanmasıyla yakayı ele verdiği öğrenildi.

Yunanistan polisi, Atina'nın Kypseli semtinde terk edilmiş bir binada bavul içinde cesedi bulunan İskoç vatandaşı Elisabeth-Jane Ross'un ölümüne ilişkin soruşturmada önemli bir gelişme yaşandığını açıkladı.

Yaklaşık üç haftadır Yunanistan'da bulunduğu değerlendirilen 38 yaşındaki kadının ölümüyle bağlantılı olarak gözaltına alınan 26 yaşındaki Afgan uyruklu şüphelinin cinayeti itiraf ettiği bildirildi.

CESEDİ BAVULDA BULUNMUŞTU

Ross'un cesedi 18 Temmuz'da, daha önce otopark olarak kullanılan harap bir binada evsiz bir kişi tarafından bulundu. Kumaşa sarılan cesedin bir bavulun içine yerleştirildiği belirlendi. İlk incelemelerde bavul üzerinde parmak izi veya DNA izine rastlanmaması soruşturmayı güçleştirirken, kadının cep telefonunun ölümünden sonra da kullanılmaya devam etmesi olayın gizemini artırdı.

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TEK HATASI YAKALATTI

Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, Ross'un ailesine günlerce gönderdiği mesajların yanıltıcı olduğunu tespit etti. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin Ross'a ait kredi kartlarıyla farklı ATM'lerden para çekerken kaydedildiğini belirledi. Bu deliller doğrultusunda gözaltına alınan zanlının sorgusunda suçunu itiraf ettiği açıklandı.

Polis ayrıca şüphelinin evinde gerçek ve sahte çeşitli silahlar ele geçirildiğini, bu nedenle hakkında kasten adam öldürme, soygun ve silah bulundurma suçlarından işlem başlatıldığını duyurdu. Yunan makamları, soruşturma süresince İngiltere Ulusal Suç Ajansı (NCA) ve İskoçya Polisi ile yakın iş birliği içinde çalışıldığını bildirdi.

ARKADAŞ ÇEVRESİNDEN BİRİYLE BAĞLANTILIYMIŞ

Yunan basınında yer alan bilgilere göre Ross, 26 Haziran'da ülkeye giriş yaptıktan sonra önce Keratsini'deki arkadaşlarının yanında kaldı, ardından Atina'nın Exarchia semtinde bir daire kiraladı. Şüphelinin bu dairenin anahtarına sahip olduğu ve kadının arkadaş çevresinden biriyle bağlantılı olduğu öne sürüldü. Polis, zanlının cesedi bavula koyarak Kypseli'deki terk edilmiş binaya taşıdığına dair güvenlik kamerası kayıtları ve diğer delillere ulaşıldığını açıkladı.

Elisabeth-Jane Ross'un kesin ölüm nedeni ise henüz belirlenemedi. İlk otopside vücudunda darp ya da boğuşma izine rastlanmadığı, ancak ileri derecedeki çürüme nedeniyle kesin sonuca ulaşılamadığı bildirildi. Yetkililer, toksikolojik incelemeler ve doku analizlerinin sürdüğünü açıkladı. Olaya ilişkin inceleme sürüyor.

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