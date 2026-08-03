Hindistan'da bir sosyal medya kullanıcısının paylaştığı görüntüler, başkentteki dev çöp dağlarının ulaştığı ürkütücü boyutu yeniden gündeme taşıdı. Yerel halkın "Çöp Everest'i" olarak adlandırdığı Ghazipur çöp sahası çevre ve halk sağlığı açısından oluşturduğu risklerle ülkenin en büyük sorunlarından biri olmayı sürdürüyor.

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bulunan Ghazipur çöp sahası, ülkenin en büyük atık depolama alanlarından biri olarak biliniyor. Hindistan'ı keşfe çıkan bir sosyal medya kullanıcısının paylaştığı görüntülerde, yükselen çöp yığınları ve çevresindeki manzara kısa sürede gündem olurken, bölgedeki çevre sorunu yeniden tartışma konusu haline geldi.

Çevre felaketinin adresi! Çöp Everesti 65 metreyi aştı, görenlerden tepki yağıyor

65 METRELİK ÇÖP DAĞI

1984 yılında hizmete açılan ve yaklaşık 70 dönümlük bir alana yayılan Ghazipur çöp sahası, 2002 yılında kapasitesine ulaşmasına rağmen atık kabul etmeyi sürdürdü. Yıllar içinde giderek büyüyen alanın yüksekliği 2019 itibarıyla yaklaşık 65 metreye ulaştı.

'ÇÖP EVEREST'i OLARAK BİLİNİYOR

Yerel halkın "Çöp Everest'i" olarak adlandırdığı devasa atık sahası, metan gazı salımı, sık sık çıkan yangınlar, yer altı sularını kirleten sızıntılar ve çevrede yaşayan insanlar için oluşturduğu sağlık riskleri nedeniyle uzun süredir eleştiriliyor. Delhi'deki Bhalswa ve Okhla çöp sahalarının yanı sıra Mumbai'deki Deonar gibi büyük atık alanları da benzer çevre sorunlarıyla gündeme geliyor.

Çevre felaketinin adresi! Çöp Everesti 65 metreyi aştı, görenlerden tepki yağıyor

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ise çamurla kaplı yolların arasında yükselen dev çöp yığınları, bölgede çalışan iş makineleri ve atık tepelerinin ardında kalan sisli şehir manzarası dikkatleri çekiyor.

Çevre felaketinin adresi! Çöp Everesti 65 metreyi aştı, görenlerden tepki yağıyor

Viral olan video, Hindistan'daki atık yönetimi sorununu yeniden gündeme taşırken, devasa çöp dağlarının ulaştığı boyut sosyal medya kullanıcılarının da tepkisini çekti. 2019'dan bu yana her yıl 10'ar metre büyüyen Ghazipur çöp sahası, çevre ve halk sağlığı açısından oluşturduğu risklerle ülkenin en büyük sorunlarından biri olmayı sürdürüyor.

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