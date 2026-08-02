Türkiye'de yeni haftada hava sıcaklıkları ve yağışlar açısından dikkat çeken bir değişim yaşanacak.

Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, İstanbul'da yarın öğle saatlerinde özellikle Avrupa Yakası'nda sağanak yağış beklendiğini açıkladı. Kuzey Ege'de kuvvetli rüzgarın etkili olacağını belirten Öztel, gelecek cuma, cumartesi ve pazar günlerine dikkat çekerek yazın en sıcak 2-3 gününün yaşanabileceğini söyledi.

Rüzgarın da etkili olmaya devam edeceğini belirten Öztel, Kuzey Ege'de fırtına boyutundaki rüzgarın kuvvetli rüzgar seviyesine gerilemesini beklediklerini ifade etti. Öztel, "Yarınki rüzgar tahmini biraz daha iyimser. Kuzey Ege'de fırtına boyutundan kuvvetli rüzgar boyutuna düşüyor. Yine rüzgar var. Yine kuvvetli. Ancak o bizim geçtiğimiz gün en fazla hasar aldığımız dönemdeki kadar şiddetle esmesini beklemiyoruz" diye konuştu.

ŞEMSİYELERİ HAZIRLAYIN İstanbul'da yarın öğle saatlerinde yağış ihtimali bulunduğunu belirten Öztel, özellikle Avrupa Yakası'nda yağışların daha kuvvetli olabileceğini söyledi. Öztel, "Öğlen arası biraz da kuvvetli Avrupa Yakası tahmin ediyoruz. Arnavutköy, Bağcılar ama yine Anadolu Yakası'na bir parça yağmur düşebilir. Kocaeli, Sakarya'da da öyle bir parça yağmur ihtimali var yarın. Bunlar serinlik getirecekler" ifadelerini kullandı.

SICAK HAVA DALGASI GELİYOR Hafta sonuna doğru sıcaklıkların yeniden yükselmesini beklediklerini belirten Öztel, gelecek cuma, cumartesi ve pazar günlerine dikkat çekti.

Öztel, "Yazın en sıcak 2-3 günü geliyor. Gelecek cuma, cumartesi, pazar. Ama bu da bizi birden böyle en bunaltıcı, öldük bittik durumuna sokmayacak" değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 3-7 Ağustos 2026 tarihlerini kapsayan 5 günlük hava tahmin raporuna göre, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerindeki sıcak havalar etkisini sürdürürken, kuzey ve iç kesimlerde yerel gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.

3 Ağustos Pazartesi: Marmara Bölgesi'nin doğusu ile Karadeniz kıyı hattı ve Doğu Karadeniz'de yerel gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da az bulutlu ve açık bir hava hakimken; Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıklar 44°C seviyelerine kadar ulaşacak.

4 Ağustos Salı: Yağışlı hava Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuna çekilecek. Yurdun büyük bir bölümünde parçalı ve az bulutlu hava etkisini gösterecek. Güney ve doğu bölgelerde termometreler 40°C ve üzerinde seyretmeye devam edecek.

5 Ağustos Çarşamba: Çarşamba günü Doğu Karadeniz'in yüksekleri hariç yurt genelinde az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor. Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Doğu/Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yüksek sıcaklıklar etkisini hissettirmeyi sürdürecek.

6 Ağustos Perşembe: Perşembe günü Doğu Karadeniz kıyılarında yeniden gök gürültülü sağanak yağış geçişleri görülecek. İç ve batı bölgelerde ise parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak. Güneydoğu'da sıcaklıklar 41°C civarında seyredecek.

7 Ağustos Cuma: Haftanın son gününde İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun güney-batısında yerel gök gürültülü sağanak yağış riski bulunuyor. Doğu Karadeniz kıyılarında da yağış geçişleri devam ederken, diğer bölgelerde açık ve sıcak hava etkisini sürdürecek.

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