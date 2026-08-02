Kastamonu’da sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği otomobilin su kanalına çarptı. Can pazarı yaşanan kaza yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Gelen ilk bilgilere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Kaza, D100 kara yolu Karşıyaka Mahallesi mevkiinde meydana geldi. S.Ö. idaresindeki 34 FLB 192 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak su kanalına çarptı.

D100’de can pazarı! Otomobil su kanalına uçtu: 2 ölü, 4 yaralı

METRELERCE SÜRÜKLENEN ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ

Metrelerce sürüklenen otomobilde can pazarı yaşandı. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler hurdaya dönenen araçtaki vatandaşları kurtarmak için seferber oldu.

D100’de can pazarı! Otomobil su kanalına uçtu: 2 ölü, 4 yaralı

2 KİŞİ ÖLDÜ, 4 KİŞİ DE YARALANDI

Araçta bulunanlardan N.Ö. ve E.Ö. hayatını kaybederken, sürücü ile A.Ö. E.Ö. ve E.Ö. yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından otomobilde sıkışan yaralılar kurtarıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

D100’de can pazarı! Otomobil su kanalına uçtu: 2 ölü, 4 yaralı

Kazada hayatını kaybeden N.Ö. ve E.Ö.'nün cenazeleri ise morga kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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