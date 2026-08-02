Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde hobi bahçesinde yakıldığı öne sürülen ateş, rüzgârın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Alevler yerleşim yerlerine kadar yaklaştı. Adrese sevk edilen ekipler alevlere müdahale etti. Dikkatsizlik yüzünden 100 dönümlük alan zarar gördü.

Yangın, Çerkezköy ilçesi Tepe Emlak Konutları ile Kocameşe Piknik Alanı arasında bulunan ormanlık alanda meydana geldi.

Tekirdağ'da sıcak saatler! Hobi ateşi ormanı yaktı, alevler evlere kadar yaklaştı

HOBİ BAHÇESİNDE YAKILAN ATEŞ ORMANA SIÇRADI

İddiaya göre hobi bahçesinde yakılan ateş, kuvvetli rüzgarın da etkisiyle kontrolden çıkarak ormanlık alana sıçradı.

Tekirdağ'da sıcak saatler! Hobi ateşi ormanı yaktı, alevler evlere kadar yaklaştı

ALEVLER EVLERE KADAR YAKLAŞTI

Kısa sürede büyüyen alevler, tek katlı müstakil evlerin bulunduğu yerleşim alanına kadar ulaştı. İhbar üzerine bölgeye Çerkezköy başta olmak üzere çevre il ve ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Tekirdağ'da sıcak saatler! Hobi ateşi ormanı yaktı, alevler evlere kadar yaklaştı

ÇOK SAYIDA EKİP SEFERBER OLDU

Ekipler alevlerin evlere sıçramasını önlemek için yoğun çaba harcarken, kuvvetli rüzgar söndürme çalışmalarını zaman zaman güçleştirdi. Yangın söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek verdi.

Gönüllüler su tankerleri ve traktörleriyle ekiplere yardımcı olurken, Çerkezköy Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü de kepçe ve greyderlerle yangının yayılmasını önlemek için çalışma yürüttü. Gelen ilk bilgilere göre 100 dönümlük olan zarar gördü. Polis ve jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

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