Kaydet

Hatay'ın Antakya ilçesi Küçükdalyan Mahallesi'ndeki Antakya-Reyhanlı yolu üzerinde, yaya yolunu kullanarak karşıya geçmek isteyen 72 yaşındaki H.A. idaresindeki plakasız motosiklet ile 22 yaşındaki A.A. yönetimindeki 31 AK 870 plakalı motosiklet çarpıştı. Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan feci kazayı gören çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle ağır yaralanan 72 yaşındaki H.A. ve diğer yaralı genç sürücü, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaşlı adam doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, polis ekipleri feci kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haberle İlgili Daha Fazlası