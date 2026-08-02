Adana’da çocuğu için 2 lahmacun almak isteyen kadına "5’ten az satmam" diyerek tepki gösteren seyyar satıcının görüntüleri sosyal medyada yayıldı. Gelen tepkilerin ardından satıcı özür mesajı paylaşırken Seyhan Belediyesi zabıta ekipleri tezgahı kaldırdı.

Olay, dün öğle saatlerinde, Seyhan ilçesi Karasoku Mahallesi'nde meydana geldi. Bir kadın ve oğlu seyyar lahmacun satan bir esnafın yanına gelerek bir lahmacun satın almak istedi. Ancak satıcı, "5'ten az satmıyorum" diyerek, satış yapmak istemedi. Tepki üzerine kadın 2 adet lahmacun satın alacağını söyledi. Satıcı ise "Normalde 5'ten az satmam ama çocuk için vereyim, para verme, git" dedi.

Bu sırada satıcı kadının verdiği parayı cebine koyarken, kadının poşet istemesi üzerine de sinirlenerek "Yahu 2 tane alıyorsun, poşete koy, kağıda sar diyorsun." şeklinde konuştu.

5ten az satmam diyerek oğluna lahmacun almak isteyen anneyi terslemişti: Özrü de kurtarmadı, tezgahı kaldırıldı

"BEN BÖYLE BİR İNSAN DEĞİLİM" DİYEREK ÖZÜR DİLEDİ

O anlar, çevredekilerin cep telefonuyla görüntülenirken sosyal medyada da kısa sürede yayıldı. Bugün ise sosyal medyada gündem olan seyyar satıcı hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

Kısa süre sonra yayımladığı videoda yaşanan olay nedeniyle üzgün olduğunu belirten satıcı, "Benim bir satış stratejim var, en az 5 porsiyon satıyorum. Ama bir gariban gelse ona veririm para da almam. Videodan sonra çok üzüldüm. Ben böyle bir insan değilim." diyerek kamuoyundan özür diledi.

5ten az satmam diyerek oğluna lahmacun almak isteyen anneyi terslemişti: Özrü de kurtarmadı, tezgahı kaldırıldı

ZABITA EKİPLERİ TEZGAHI KALDIRDI

Görüntülerin sosyal medyada hızla yayılmasının ardından harekete geçen Seyhan Belediyesi zabıta ekipleri, satıcının tezgâhını kaldırdı. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

5ten az satmam diyerek oğluna lahmacun almak isteyen anneyi terslemişti: Özrü de kurtarmadı, tezgahı kaldırıldı

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Olayın ardından açıklamalarda bulunan Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"İlgili mekanda yapılan inceleme neticesinde; Adana Seyhan Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığınca, söz konusu kişi adına herhangi bir resmi kaydın bulunmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca, ilgili şahsın tezgâhı yer işgali nedeniyle Zabıta ekiplerimizce kaldırılmış olup, hakkında ilgili mevzuat kapsamında idari yaptırım uygulanacaktır. Esnaf ahlakı; sadece ticaret yapmak değil, vicdanla hareket etmek, kul hakkını gözetmek ve insan onurunu korumaktır. Bizler, asırlardır Ahilik geleneğini yaşatan bir medeniyetin evlatlarıyız. Hiçbir çocuğun mahcup olmasına, hiçbir annenin incinmesine, hiçbir vatandaşımızın onurunun zedelenmesine göz yumamayız. Ticaretin bereketi; dürüstlükten, merhametten ve güven duygusundan beslenir. Toplumsal vicdanı yaralayan her türlü davranışın karşısında olmaya, vatandaşlarımızın hak ve hukukunu kararlılıkla korumaya devam edeceğiz. Konu tarafımızca yakından takip edilmektedir."

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