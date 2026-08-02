Beşiktaş'ın sağ kanat transferi için gündemine aldığı Matias Soule'de pazarlıklar başladı. Roma'nın 35 milyon euro bonservis talep ettiği Arjantinli yıldız için siyah-beyazlı yönetim, Serdal Adalı'nın talimatıyla fiyatı 30 milyon euronun altına çekmeye çalışıyor.

Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken, siyah-beyazlıların sağ kanat için gündemine aldığı isimlerden biri de Roma forması giyen Matias Soule oldu. Genç yıldızın transfer şartlarını öğrenmek isteyen Beşiktaş'a, İtalyan kulübünden ilk cevap geldi.

Matias Soule

ROMA'DAN 35 MİLYON EURO TALEBİ

Sabah gazetesinde yer alan habere göre Roma, 22 yaşındaki Arjantinli futbolcu için 35 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor. Siyah-beyazlı yönetimin ise bu rakamı aşağı çekebilmek adına İtalyan ekibiyle pazarlıklarını sürdürdüğü belirtildi.

Beşiktaş yönetiminin, oyuncunun maliyetini kulübün transfer politikası doğrultusunda daha makul seviyelere indirebilmek için görüşmelerine devam ettiği aktarıldı.

Matias Soule

ROMA KİRALAMAYA SICAK BAKMIYOR

Haberde, Roma'nın finansal dengelerini koruyabilmek adına oyuncu satışı yapmak zorunda olduğu ifade edildi. Bu nedenle İtalyan temsilcisinin kiralama formülüne sıcak yaklaşmadığı, Matias Soule'yi bonservisiyle göndermeyi hedeflediği kaydedildi.

Bu durumun transfer görüşmelerindeki en önemli başlıklardan biri olduğu belirtilirken, Beşiktaş'ın satın alma bedelini düşürmeye yönelik temaslarını yoğunlaştırdığı öğrenildi.

Matias Soule

SERDAL ADALI'DAN TALİMAT

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın, transfer için belirlenen bonservis bedelinin 30 milyon euronun altına çekilmesi yönünde yönetime talimat verdiği öne sürüldü.

Siyah-beyazlı kulüp, geçtiğimiz dönemde Orkun Kökçü transferiyle 30 milyon euroluk bonservis ödeyerek kulüp tarihinin transfer rekorunu kırmıştı. Yönetimin, Soule transferinde bu seviyenin üzerine çıkmamak adına pazarlıkları sürdürdüğü ifade edildi.

Serdal Adalı

DORTMUND DA TAKİPTE

Matias Soule'ye yalnızca Beşiktaş'ın değil, Alman ekibi Borussia Dortmund'un da ilgi gösterdiği belirtildi. 2003 doğumlu Arjantinli futbolcunun, Süper Lig'de uygulanan yabancı oyuncu kuralındaki +4 kontenjanına uygun yaşta olması da transferi siyah-beyazlılar açısından cazip hale getiriyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası