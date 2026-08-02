Atina yönetiminin Doğu Ege ve Çanakkale hattında tırmandırdığı provokasyon şebekesi, diplomatik ve askeri dezenformasyon hamleleriyle yeni bir boyuta ulaştı. Avrupa Parlamentosu’ndaki Yunan milletvekillerinin Gökçeada üzerinden başlattığı asılsız "askeri hareketlilik" iddialarının yanı sıra Atina'nın, Semadirek Adası’na konuşlandırdığı Patriot füze bataryalarıyla Lozan Antlaşması'nı NATO şemsiyesi altında ihlal etmeyi hedeflediği belgelendi.

Yunanistan’ın PASOK üyesi AP Milletvekili ve Dış İlişkiler Komisyonu Üyesi Nikolas Farantouris, Gökçeada’da bulunan 5. Komando Tugay Komutanlığı’nın rutin faaliyetlerini hedef alan asılsız iddialarla algı operasyonuna girişti.

Türk ordusunun adada "devasa bir hareketlilik içinde olduğunu" iddia eden ve tarihi gerçekleri tahrif ederek Gökçeada’yı "Rum adası" olarak nitelendiren Farantouris, AB kurumlarını Ankara'ya karşı müdahaleye çağırdı.

Yunanistan'dan Çanakkale sınırında provokasyon! Yunan vekilin Gökçeada yalanının arkasından füze yığınağı çıktı

ÇANAKKALE’NİN BURNUNUN DİBİNDE SİLAHLANMA: SEMADİREK HAMLESİ

Atina’nın diplomatik dezenformasyon hamlelerinin arka planında ise Ege’deki Gayri Askeri Statüdeki Adaları (GASA) illegal şekilde silahlandırma stratejisi yatıyor. Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias’ın Sofya ziyaretinde resmiyet kazanan plana göre, Çanakkale’ye 6 mil, Gökçeada’ya ise sadece 3 mil mesafede bulunan Semadirek Adası’na ABD menşeli MIM-104 Patriot hava savunma sistemleri yerleştiriliyor.

Yunanistan’ın PASOK üyesi AP Milletvekili ve Dış İlişkiler Komisyonu Üyesi Nikolas Farantouris

LİMNİ VE KUZEY EGE’YE F-16 SEVKİYATI: "NATO KILIFI"

Söz konusu konuşlandırmaya, "Bulgaristan hava sahasını koruma" gerekçesi kılıf olarak uyduruldu. Operasyonel plan kapsamında 1923 Lozan Antlaşması gereğince kesinlikle silahsız tutulması gereken Limni Adası ile Kuzey Yunanistan’daki üslere F-16 savaş uçakları kaydırılıyor.

Yunan Hava Kuvvetleri mensubu iki üst düzey subay, harekatı koordine etmek üzere Sofya’daki merkeze atandı.

Atina yönetimi, uluslararası hukukun açık ihlali olan bu adımları "NATO müttefiklik dayanışması" ambalajıyla sunarak bölgesel statüyü fiilen değiştirmeyi hedefliyor.

Yunanistan'dan Çanakkale sınırında provokasyon! Yunan vekilin Gökçeada yalanının arkasından füze yığınağı çıktı

YUNAN VEKİLDEN KİRLİ PLANIN İTİRAFI: "NATO'YA KABULLENDİRECEĞİZ"

Atina’nın asıl niyetinin bölgesel savunma değil, Gayri Askeri Statüdeki Adaların (GASA) statüsünü delmek olduğu bizzat iktidar partisi milletvekili Angelos Sirigos’un açıklamalarıyla da kayıtlara geçti. Yunan devlet televizyonu ERT’ye konuşan Sirigos, Patriot sisteminin Semadirek’e kurulmasıyla NATO’nun "bölgenin silahsızlandırılmış statüde olmadığını" fiilen kabul etmiş olacağını itiraf ederek, ittifak ilişkilerini Türkiye’ye karşı bir şantaj aracına dönüştürdüklerini itiraf etti.

LOZAN VE ULUSLARARASI ANLAŞMALARIN AÇIK İHLALİ

Lozan Antlaşması'nın 13. maddesi Midilli, Sakız, Sisam ve Nikarya adalarının silahsızlandırılmış statüsünü düzenlerken, 1923 Lozan Boğazlar Sözleşmesi'nin 4. maddesi Semadirek, Limni, İmroz (Gökçeada), Bozcaada ve Tavşan adaları için tam silahsızlandırma rejimi öngörüyor. Ayrıca 1947 Paris Barış Antlaşması da On İki Ada'nın gayri askeri statüsünü hüküm altına alıyor. Buna karşın Yunanistan'ın kolluk kuvvetleri dışında ağır silah, hava savunma sistemleri ve savaş uçakları konuşlandırması, Türkiye'nin uzun süredir uluslararası anlaşmalara aykırı olduğunu savunduğu uygulamalar arasında yer almaktaç Ankara, söz konusu askeri faaliyetlerin Doğu Akdeniz ve Çanakkale Boğazı'nın güvenliği açısından ciddi risk oluşturduğu açıklamıştı.

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