Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen, kadro planlamasında yer almayan Felix Uduokhai ile yolların ayrılacağını açıklarken, Alman stoperin Bundesliga ekibi Werder Bremen'e transfer olmaya yakın olduğu öne sürüldü.

Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi kadro yapılanması hız kesmeden devam ederken, takımdan ayrılması beklenen isimler de netleşiyor. Siyah-beyazlılarda teknik heyetin gelecek planları arasında yer almayan Felix Uduokhai'nin kariyerine Almanya'da devam etmeye hazırlandığı öğrenildi.

Felix Uduokhai

ÖNDER ÖZEN AYRILIĞI DOĞRULAMIŞTI

Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen, hafta başında yaptığı açıklamada 28 yaşındaki savunmacıyla bir görüşme gerçekleştirdiklerini ve oyuncuya yeni sezon planlamasında yer almadığını ilettiklerini açıklamıştı. Özen, yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullanmıştı:

"Felix Uduokhai ile görüştüm, kadroda devam etmeyeceğimizi söyledim. Kendisi çok ağırbaşlı bir karşılık verdi. O ve menajeri kulüp araştırmalarına devam ediyor. Schalke ile bir pürüzü oldu, o sebeple anlaşamadı. Ama Bundesliga'dan istek var. Zannederim bir süre sonra aramızdan ayrılacak."

Felix Uduokhai

WERDER BREMEN DEVREDE

Sabah'ın haberine göre, Almanya'ya dönmeye sıcak bakan Felix Uduokhai için Werder Bremen harekete geçti. Daha önce Schalke ile görüşmeler gerçekleştiren tecrübeli futbolcunun maaş konusunda yaşanan anlaşmazlık nedeniyle bu transferi gerçekleştiremediği, ancak Werder Bremen ile yapılan görüşmelerde önemli mesafe kat edildiği aktarıldı.

Tarafların anlaşmaya yakın olduğu ve transferin kısa süre içinde netlik kazanabileceği ifade ediliyor.

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