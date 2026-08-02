Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta genç futbolcu Mustafa Erhan Hekimoğlu'na Süper Lig'den talip çıktı. Gaziantep FK'nın kiralamak istediği 19 yaşındaki forvet için siyah-beyazlı yönetimin ayrılığa sıcak baktığı öne sürüldü.

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta, transfer hareketliliği kadar takımdan ayrılacak isimler de netleşmeye başladı. Siyah-beyazlıların gelecek vadeden oyuncularından Mustafa Erhan Hekimoğlu'na Süper Lig'den talip çıktı.

Mustafa Erhan Hekimoğlu

GAZİANTEP FK'DAN RESMİ TEMAS

A Spor'un haberine göre; yeni sezonda hücum hattını güçlendirmeyi hedefleyen Gaziantep FK'nın, Mustafa Erhan Hekimoğlu transferini öncelikleri arasına aldığı ifade edildi. Kırmızı-siyahlı ekibin genç oyuncunun gelişimini yakından takip ettiği ve kiralama formülü üzerinde Beşiktaş ile görüşmelere başladığı aktarıldı.

Mustafa Erhan Hekimoğlu

DAHA FAZLA SÜRE ALMASI HEDEFLENİYOR

Teknik heyetin gelecek planları arasında yer alan Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun, düzenli forma giyerek tecrübe kazanmasının amaçlandığı belirtildi. Bu nedenle kiralık transfer seçeneğinin hem oyuncu hem de kulüp açısından olumlu değerlendirildiği ifade ediliyor.

Tarafların anlaşmaya varması halinde genç futbolcunun yeni sezonda Gaziantep FK forması giymesi bekleniyor.

Mustafa Erhan Hekimoğlu

GEÇEN SEZON 21 MAÇTA FORMA GİYDİ

Mustafa Erhan Hekimoğlu, geçen sezon Beşiktaş formasıyla tüm kulvarlarda 21 karşılaşmada görev yaptı. Genç futbolcu, toplam 469 dakika sahada kalırken 1 kez gol sevinci yaşadı.

19 yaşındaki forvet, 2026-2027 sezonundaki ilk resmi maçına ise UEFA Avrupa Ligi'nde Midtjylland deplasmanında çıktı. Mustafa, söz konusu mücadelede son bölümde oyuna dahil olarak 5 dakika süre aldı.

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