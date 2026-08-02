Beşiktaş golcü transferi için tanıdık isim üzerinde yoğunlaştı. Bonservisi 30 milyon avro olan Norveçli yıldız için harekete geçildi. Siyah beyazlı yetkililer transferi hızlıca bitirmek için çalışmaları yoğunlaştırdı.

MURAD TAMER - Beşiktaş’ın transferdeki önceliklerinden biri olan golcü takviyesi için tanıdık bir isim öne çıktı: Alexander Sörloth... Bir süredir görüşülen Vlahovic’in büyük liglerden birinden teklif beklemekte ısrar etmesi üzerine Norveçli yıldıza yoğunlaşıldı. Siyah beyazlı yetkililer, 30 yaşındaki golcünün şartlarını öğrenmek için temaslarını sıkılaştırdı. Atletico Madrid, Sörloth için yaklaşık 30 milyon avro bonservis bedeli talep ediyor. Yönetim maliyeti düşürmek için farklı ödeme seçenekleri üzerinde çalışıyor.

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YEDEKTE İKİ İSİM VAR

Listedeki diğer aday ise Darwin Nunez. Al Hilal’de düşünülmeyen Uruguaylı yıldız, kiralık olarak Beşiktaş’ın radarında. Siyah beyazlılar, kiralama önerirken, Nunez de Avrupa’ya dönmeye olumlu bakıyor. Patrik Schick de listedeki isimlerden biri. Geçen sezon Leverkusen formasıyla 42 maçta 22 gol ve 4 asistlik performansıyla dikkat çeken Çek forvet için nabız yoklamaları devam ediyor. Önder Özen ile Vincenzo Italiano’nun beğendiği Schick’te belirleyici faktör bonservis talebi olacak.

Alexander Sörloth

FORMU YERİNDE

Atletico Madrid forması giyen Alexander Sörloth geçtiğimiz sezon 54 maçın 20’sine ilk 11’de başlarken 20 defa fileleri havalandırdı.

İTALİANO ÇOK İSTİYOR

Stoper transferi için Jeff Chabot’u isteyen Beşiktaş’ın teklifi belli oldu. Siyah beyazlılar, Alman stoper için Stuttgart’a 12 milyon avroluk teklif iletti. Taraflar arasındaki görüşmelerin sürdüğü ve transferin birkaç gün içinde netleşmesinin beklendiği öğrenildi. Teknik direktör Vincenzo İtaliano, Spezia’da birlikte çalıştığı eski öğrencisini çok istiyor.

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