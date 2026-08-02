Bir dönem Süper Lig'in iddialı ekiplerinden biri olarak Türkiye'yi Avrupa kupalarında temsil eden Denizlispor, şimdi tarihinin en zorlu günlerini yaşıyor. Yaklaşık 700 milyon TL'lik borç yüküyle mücadele eden yeşil-siyahlı kulübe, FIFA tarafından eski futbolcusu Tiago Lopes'e olan borcu nedeniyle 6 puan silme cezası verildi.

Türk futbolunun köklü kulüplerinden Denizlispor, yeni sezona ağır bir yaptırımla giriyor. Süper Amatör Lig'de mücadele edecek yeşil-siyahlı kulübe, FIFA tarafından eski futbolcusu Tiago Lopes'e olan borcu nedeniyle -6 puan silme cezası verildi.

Mali krizle uzun süredir mücadele eden Denizlispor'da yaşanan son gelişme, kulübün geleceğine ilişkin endişeleri daha da artırdı. Bir dönem Süper Lig'de önemli başarılara imza atan ve Türkiye'yi Avrupa kupalarında temsil eden Ege ekibi, şimdi ise varlığını sürdürebilmek için zorlu bir süreçten geçiyor.

Denizlispor

700 MİLYON TL'LİK BORÇ YÜKÜ

Kulüpten yapılan açıklamada, Denizlispor'un içinde bulunduğu mali tabloya ilişkin çarpıcı bilgiler paylaşıldı.

Açıklamada, yaklaşık 700 milyon TL tutarındaki borç yükü nedeniyle kulüp hakkında kalıcı transfer yasağının devam ettiği belirtilirken, takımın büyük ölçüde altyapıdan yetişen futbolcularla ayakta kalmaya çalıştığı ifade edildi.

Denizlispor

ALTYAPI OYUNCULARIYLA MÜCADELE EDİYOR

Yeşil-siyahlı kulübün mevcut kadrosunun önemli bölümünü altyapıdan yetişen isimler oluşturuyor. Açıklamada, Denizlispor'un futbol faaliyetlerini büyük ölçüde altyapısından yetişen 17 futbolcuyla sürdürdüğü bildirildi.

Öte yandan kulüp açısından dikkat çeken bir diğer gelişme ise bazı futbolcuların ayrılık kararı oldu. Açıklamaya göre, 7-8 oyuncu Denizlispor'da devam etmeyi düşünmediklerini kesin bir şekilde yönetime iletti.

Denizlispor

"YOL HARİTASI NET OLARAK BELİRLENECEK"

Kulüp yönetimi, ayrılmak isteyen futbolcularla son bir değerlendirme toplantısı yapılacağını duyurdu.

Denizlispor'un açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Yaklaşık 700 milyon TL tutarındaki borç yükü nedeniyle kulübümüz hakkında devam eden kalıcı transfer yasağı bulunmaktadır. Denizlispor, futbol faaliyetlerini büyük ölçüde altyapısından yetişen 17 futbolcusuyla sürdürmektedir. 7-8 futbolcumuz Denizlispor'da yer almayı düşünmediklerini kesin bir şekilde ifade etmiştir. İlgili futbolcularla son bir değerlendirme görüşmesi daha yapılacak ve kulübümüzün yeni sezon yapılanmasına ilişkin yol haritası net olarak belirlenecektir."

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