Roma’dan ayrılan ve sürpriz bir şekilde başka bir İtalyan ekibine geçen millî oyuncu için hocası “Onu sahanın yer yerinde oynatabilirsiniz” dedi.

Türk futbolunda Süper Lig görmeden Avrupa’ya giden isim Zeki Çelik… Bursa, İstanbulspor ve Lille kulüplerinin ardından İtalya’da Roma forması giyen ve son olarak da Juventus’a imza atan millî oyuncuya hocası Luciano Spalletti’den övgüler geldi. İtalyan çalıştırıcı 2029’a kadar mukavele yapılan Çelik için “Çok çalışkan. Adeta asker. Onu sahanın her yerinde oynatabilirsiniz. Her zaman kalitesini, kararlılığını, mücadele gücünü ve oyun zekâsını ortaya koyuyor” dedi.

MERAK KONUSU...

Roma ile sözleşme uzatması beklenirken bir operasyonla Juventuslu olan Zeki Çelik’in yeni sezonda nasıl bir performans sergileyeceği de merak konusu. İtalyan basını, Çelik’in Kenan Yıldız ile aynı takımda olmasına vurgu yapıyor ve bu nedenle Juventus’un Türkiye’de ciddi bir kitle tarafından destekleneceği görüşü ağırlıkta. Ancak Kenan Yıldız kalırsa… Çünkü İngiliz ve İspanyol ekipleri geçen sezon çok iyi işlere imza atan Yıldız ile yakından ilgileniyor.

ROMA PİŞMAN

Zeki Çelik’in sözleşmesini uzatma konusunda işi biraz da ağırdan alan Roma, sağ bekin Juventus’a imza atmasının şokunu yaşamıştı.

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