Yeni sezon öncesi Kasımpaşa'yla hazırlık maçında 1-1 berabere kalan İngiltere Premier Lig ekibi Hull City'de forma giyen Türk futbolcu Abdülkadir Ömür, karşılaşmanın ardından konuştu. Premier Lig'de oynayacak olmasıyla ilgili konuşan Ömür, "Premier Lig, herkesin hayali. Yıllar önce böyle bir fırsat ayağıma gelmişti ama gidememiştim. Şimdi Allah bana ikinci bir şans verdi." dedi.

Abdülkadir Ömür, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İngiltere Premier Lig'in dünyanın en iyi liglerinden biri olduğunu belirten 27 yaşındaki futbolcu, "Premier Lig, herkesin hayali. Her Türk oyuncunun hayali, hem milli takım forması giyebilmek hem de yurt dışında ülkesini temsil edebilmek. Yıllar önce böyle bir fırsat ayağıma gelmişti ama gidememiştim. Şimdi Allah bana ikinci bir şans verdi. Umarım bunu yapabilirim ve oralarda tekrar kendimi gösterebilirim. Bunun için çok çalışıyorum. Hocamın gözüne girebilmek için çok çalışıyorum. Transferler de olacak. Umarım hayırlısı olur." diye konuştu.

Hedeflerinin Premier Lig'de kalmak olduğunu ifade eden Abdülkadir Ömür, bir kez daha neler yapabildiğini herkese göstermek istediğini aktararak, şunları kaydetti:

"Premier Lig, gerçekten çok zor. Şu an için gerçekçi hedefimiz ligde kalabilmek. Bazı oyuncularımız hazır değildi. Takımdan ayrı idmanlar yapıyorlar, bazılarını dinlendiriyorlar. Premier Lig'e uygun bir kadromuz var ama eksiklerimiz de var. Bunların da farkındayız. Çünkü bu kadro planlamasıyla yeterli olabileceğimizi düşünmüyoruz. Bunun için hem başkanımız hem de scout ekibimiz gerekli çalışmaları yapıyor. Geçen seneki başarının en büyük mimarı, burada çok güzel bir arkadaşlık ortamı kurulmuş olmasıydı. Dışarıdan gelen insanları kendi aralarına alıyorlar. Bunu da Premier Lig'de yaşatmalıyız. Amacımız kalıcı olabilmek ama çok zor olacağını düşünüyoruz. Hedefim tamamen bu takımın bir parçası olabilmek. Yavaş yavaş yaş alıyoruz. Yıllarca Trabzonspor'da oynadım. Şimdi orada o platformda kendimi görmek, neler yapabileceğimi insanlara göstermek istiyorum. Hala bazı şeylerin içimde olduğunu biliyorum. Böyle bir şans herkese nasip olmaz. Tamamen hedefim bu takımın bir parçası olup forma şansı bulabilmek ve hem takım hem de kendim için özel bir şeyler yapabilmek."

İyi bir kamp dönemi geçirdiğini söyleyen Abdülkadir, "Sezon öncesi kamplarda ağır antrenmanlar yaptık. Takımda herkesin performansının yüzde 100 olduğunu söyleyemem. Çünkü her antrenman 8-9 kilometreleri bulduk. Bundan sonraki süreçte antrenmanlar hafifleyecek. Kampların benim açımdan da iyi geçtiğini düşünüyorum. Çünkü büyük bir şans geldi bana. Yıllar önce kaçırdığım fırsatı kaybetmek istemiyorum. Umarım burada kalıcı olabilirim." ifadelerini kullandı.

ENİS DESTAN: "MİNİMUM 5 GOL ATARSAM GERÇEKTEN BENİM İÇİN İYİ OLUR"

Hull City'de forma giyen bir başka Türk oyuncu Enis Destan da bu sezon ligde kalmak istediklerini belirterek, "Öncelikle bir üst lige yükseldiğimiz için çok mutluyuz. Hedefimiz bu sezon ligde kalmak. Ondan sonraki senelerde de kalıcı olarak hedeflerimizi yükselteceğiz. Mutluyuz, gururluyuz, inşallah da en iyi şekilde maçlarımızı bitirip ligde kalırız. Bu sezon daha fazla süre alıp goller atmak istiyorum. Onun yanında her Türk futbolcu gibi A Milli Takım hedefim var. Bunu da gerçekleştirmek istiyorum. Her sene gol sayısı hedefi belirliyorum. Şu an tam belirledim diyemem ama minimum 5 tane diye düşünüyorum. İnşallah bu hedefi tuttururum. Minimum 5 gol atarsam gerçekten benim için iyi olur." şeklinde konuştu.

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