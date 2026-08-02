İstanbul’da hafta sonunu sahilde geçirmek isteyen vatandaşlar, Şile’de denize giriş yasağı uygulanıp uygulanmadığını araştırıyor. Dalga boyunun yükselmesinin ardından Şile Kaymakamlığı, 2 Ağustos Pazar günü için alınan kararı kamuoyuyla paylaştı. Peki, Şile'de denize girmek yasak mı?

İstanbul’un Karadeniz kıyısındaki ilçesi Şile’de olumsuz deniz koşulları etkisini sürdürüyor. Meteorolojik verilerin değerlendirilmesinin ardından Ayazma ve Ağva plajları başta olmak üzere ilçe genelinde 2 Ağustos Pazar günü uygulanacak denize giriş tedbirinin ayrıntıları belli oldu.

2 AĞUSTOS ŞİLE'DE DENİZE GİRMEK YASAK MI?

Şile Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 2 Ağustos 2026 Pazar günü ilçe genelinde denize girişlere yönelik kısıtlama uygulanacak. Karar kapsamında Ayazma Plajı ve Ağva Plajı’nda cankurtaran ekipleri tarafından belirlenecek kontrollü alanlar dışında denize girilmesine izin verilmeyecek.

2 Ağustos Şilede denize girmek yasak mı? Şile Kaymakamlığı duyurdu

ŞİLE'DE DENİZE GİRİŞ YASAĞI VAR MI?

Şile’de 2 Ağustos Pazar günü kontrollü alanlar dışında denize giriş yasağı bulunuyor. Ayazma ve Ağva plajlarında cankurtaranların güvenli olarak belirleyeceği bölümlerde denize girilebilecek. Şile’nin diğer sahil ve plajlarında ise olumsuz deniz koşulları nedeniyle denize girişlere izin verilmeyecek.

İlçede 1 Ağustos Cumartesi günü de benzer bir uygulamaya gidilmiş, Ayazma ve Ağva plajlarında belirlenen güvenli alanlar dışında denize girişler yasaklanmıştı. Deniz koşullarının devam etmesi üzerine kısıtlama 2 Ağustos Pazar günü için de sürdürüldü. Yasağın sonraki günlerde devam edip etmeyeceği ise hava ve deniz şartlarına göre yapılacak yeni açıklamalarla netleşecek.

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