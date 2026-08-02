Konya'da bir apartman yöneticisi ile kiracı arasında çıkan aidat tartışması kanlı bitti. Yöneticinin bıçaklanarak ağır yaralandığı olayda, şüpheli kiracı gözaltına alındı.

Pes dedirten olay, saat 10.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Konevi Mahallesinde bulunan 4 katlı apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kiracı Ali İhsan A. ile apartman yöneticisi Ramazan Ş. arasında aidat nedeniyle tartışma çıktı.

KİRACI, YÖNETİCİYİ BIÇAKLADI

Çıkan tartışmada kiracı Ali İhsan A. yanında bulunan bıçakla Ramazan Ş.'yi karnından bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan yönetici sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Konyada aidat tartışması kanlı bitti! Kiracı yöneticiyi bıçakladı

ŞÜPHELİ KİRACI GÖZALTINDA

Olayın şüphelisi kiracı Ali İhsan A. ise polis ekiplerince olay yerinde gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Hastaneye kaldırılarak Ramazan Ş.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, polis ekipleri ise olay yerinde incelemelerde bulundu. Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

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