İstanbul'un Kağıthane ilçesinde bir otomobil bayiinin bitişiğindeki bina duvarının bir kısmı sıfır kilometre araçların üzerine düştü. 12 sıfır kilometre araçta 30 milyon lira zarar meydana gelirken, işletme müdürü konuya ilişkin şikayette bulundu.

Korkunç olay, perşembe günü öğle saatlerinde Kağıthane Sultan Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Otomobil bayiine ait sıfır kilometre araçların bulunduğu açık otoparkın bitişiğindeki binanın duvarı henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü.

Kağıthanede otoparkın üstüne duvar çöktü: 12 sıfır kilometre araçta milyonluk zarar

12 SIFIR KİLOMETRE ARAÇTA 30 MİLYONLUK HASAR

Çöken duvarın bir kısmı ise sıfır kilometre araçların üzerine düştü. 12 sıfır kilometre araçta 30 milyon lira zarar meydana geldi. İşletme müdürünün polis merkezine giderek şikayette bulunduğu öğrenildi.

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