İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ailesi hakkındaki ağır suçlamalar yargıya taşınıyor. Konut personelinin maruz kaldığı fiziksel darp ve ırkçı ayrımcılığın yanı sıra, devlet envanterine ait eşyaların usulsüzce zimmete geçirildiği iddia edildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Kudüs’teki resmi konutu, aile üyelerinin çalışanlara yönelik sistematik şiddet, ırkçılık ve görevi kötüye kullanma iddialarıyla çalkalanıyor.

İsrail’in Kanal 12 televizyonuna konuşan başbakanlık konutunun eski çalışanı "Y", Sara Netanyahu’nun personele yönelik ırkçı ve aşağılayıcı muamelelerini detaylandırdı.

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"ÇALIŞANLARI DARP ETTİ"

Özellikle Doğu kökenli Yahudi (Mizrahi )ve Afrikalı personele ikinci sınıf insan muamelesi yapıldığını belirten Y, temizlik standartları bahanesiyle üç kez fiziksel şiddete maruz kaldığını aktardı. Sara Netanyahu’nun, Afrikalı çalışanları konuta girişte kıyafet değiştirmeye zorladığı, bayat yemek vermeye çalıştığı ve personeli ağır psikolojik baskı altında tuttuğu öne sürüldü.

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TAKINTILI TEMİZLİK PROTOKOLLERİ

Eski çalışanın açıklamaları, konuttaki sıra dışı ve takıntılı çalışma koşullarını gözler önüne serdi. Yüzlerce çift ayakkabının ve mutfak eşyalarının ıslak mendillerle temizlenmesinin zorunlu tutulduğunu belirten Y, en ufak bir aksamada kırmalık bedellerinin personelden kesildiğini ve eşyaların yere fırlatılarak hakaret edildiğini paylaştı. Konuttaki idari usulsüzlüklerin ve çalışan hakları ihlallerinin yargıya taşınması bekleniyor.

YAIR NETANYAHU’YA SÜRGÜN

Skandalın boyutları sadece Sara Netanyahu ile sınırlı kalmadı. Eski çalışan Y, çiftin oğlu Yair Netanyahu’nun da çarşafların yıkanmadığı gerekçesiyle kendisine fiziksel şiddet uyguladığını açıkladı. Netanyahu ailesindeki şiddet sarmalı, güvenlik birimlerinin geçmiş dönem kayıtlarıyla da desteklendi.

ESKİ KORUMA MÜDÜRÜNDEN AĞIR SUÇLAMALAR: "KLEPTOMANİ VE BEDAVACILIK"

Netanyahu’nun 1990’lı yıllardaki koruma ekibinin lideri Ami Dror, Maariv’e verdiği mülakatta konuttaki yozlaşmanın geçmişine ışık tuttu. Dror, Yair Netanyahu’nun babası Binyamin Netanyahu’ya da fiziksel saldırıda bulunduğunu ve olayın üstünün örtülmesi için acilen ABD’nin Miami kentine gönderildiğini iddia etti.

Başbakan Netanyahu’yu gittiği mekanlarda hesap ödemeyen ve masrafları başkalarına yıkan bir figür olarak nitelendiren Dror; Sara Netanyahu’nun ise klinik düzeyde kleptomani (çalma hastalığı) hastası olduğunu, resmi ziyaretlerde ve otellerde devlet hediyeleri ile eşyaları çaldığına bizzat şahit olduğunu ifade etti.

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