Fenerbahçe'nin eski başkanı Sadettin Saran, bu kez spor gündemiyle değil imaj değişikliğiyle dikkat çekti. Bıyık bıraktığı görülen Saran'ın son görüntüsü sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Fenerbahçe'nin eski başkanı ve iş insanı Sadettin Saran, uzun yıllardır benimsediği kendine has görünümünde değişikliğe gitti. Berberi tarafından paylaşılan yeni fotoğraflarda bıyık bıraktığı görülen Saran'ın yeni imajı, sosyal medya kullanıcılarının gündemine oturdu.

SOSYAL MEDYA GÜNDEMİNE BOMBA GİBİ DÜŞTÜ

Spor dünyasındaki açıklamaları ve Fenerbahçe ile ilgili gelişmelerle sık sık adından söz ettiren Saran, bu kez farklı bir konuyla gündeme geldi. Yıllardır benzer bir tarz tercih eden eski başkanın yeni görünümü, kısa sürede çok sayıda yorum aldı. Paylaşımın ardından kullanıcılar, Saran'ın yeni stiline ilişkin farklı değerlendirmelerde bulundu.

Yeni halini gören tanıyamıyor! Sadettin Saranın imaj değişikliği gündem oldu

Sadettin Saran'ın bıyıklı imajının kalıcı olup olmayacağı da sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer aldı. Yeni tarzı, futbol kamuoyunda ve sosyal medya platformlarında günün dikkat çeken başlıklarından biri oldu.

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