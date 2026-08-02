2 Ağustos 2026 Galatasaray maç programı, sarı-kırmızılı taraftarların gündeminde yer alıyor. Galatasaray’ın bugün maçı olup olmadığı, karşılaşmanın başlama saati ve yayın bilgileri araştırılıyor.

Galatasaray’ın 2 Ağustos Pazar günkü fikstürü ve hazırlık maçı programına ilişkin ayrıntılar belli oldu. Yeni sezon çalışmalarını takip eden taraftarlar, sarı-kırmızılı ekibin sahaya çıkacağı saati ve maçın yayınlanacağı kanalı merak ediyor.

BUGÜN GALATASARAY'IN MAÇI VAR MI, SAAT KAÇTA?

Galatasaray’ın bugün hazırlık maçı oynanacak. Sarı-kırmızılı ekip, 2 Ağustos 2026 Pazar günü Stade Rennais FC ile hazırlık karşılaşmasına çıkacak. Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta oynanacak Galatasaray-Rennes maçı saat 21.00’de başlayacak. Teknik ekip, Rennes karşılaşmasında oyuncuların fiziksel durumunu ve takım içindeki uyumu görme fırsatı bulacak.

Bugün Galatasarayın maçı var mı, saat kaçta? (2 Ağustos 2026)

GALATASARAY'IN HAZIRLIK MAÇLARI HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Galatasaray-Rennes hazırlık maçı TV100 ve S Sport Plus üzerinden yayınlanacak. Yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki ilk hazırlık maçında Ümraniyespor'u 5-1 yenen sarı-kırmızılı ekip, Avusturya'da oynadığı iki hazırlık maçında da yenildi. Summer Series Upper Austria organizasyonu kapsamında iki hazırlık maçı yapan sarı-kırmızılı takım, Monza'ya 2-0, Venezia'ya ise 3-0 kaybetti.

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