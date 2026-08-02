Bugün Galatasaray'ın maçı var mı, saat kaçta? (2 Ağustos 2026)
2 Ağustos 2026 Galatasaray maç programı, sarı-kırmızılı taraftarların gündeminde yer alıyor. Galatasaray’ın bugün maçı olup olmadığı, karşılaşmanın başlama saati ve yayın bilgileri araştırılıyor.
Galatasaray’ın 2 Ağustos Pazar günkü fikstürü ve hazırlık maçı programına ilişkin ayrıntılar belli oldu. Yeni sezon çalışmalarını takip eden taraftarlar, sarı-kırmızılı ekibin sahaya çıkacağı saati ve maçın yayınlanacağı kanalı merak ediyor.
BUGÜN GALATASARAY'IN MAÇI VAR MI, SAAT KAÇTA?
Galatasaray’ın bugün hazırlık maçı oynanacak. Sarı-kırmızılı ekip, 2 Ağustos 2026 Pazar günü Stade Rennais FC ile hazırlık karşılaşmasına çıkacak. Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta oynanacak Galatasaray-Rennes maçı saat 21.00’de başlayacak. Teknik ekip, Rennes karşılaşmasında oyuncuların fiziksel durumunu ve takım içindeki uyumu görme fırsatı bulacak.
GALATASARAY'IN HAZIRLIK MAÇLARI HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?
Galatasaray-Rennes hazırlık maçı TV100 ve S Sport Plus üzerinden yayınlanacak. Yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki ilk hazırlık maçında Ümraniyespor'u 5-1 yenen sarı-kırmızılı ekip, Avusturya'da oynadığı iki hazırlık maçında da yenildi. Summer Series Upper Austria organizasyonu kapsamında iki hazırlık maçı yapan sarı-kırmızılı takım, Monza'ya 2-0, Venezia'ya ise 3-0 kaybetti.