Galatasaray, son günlerde sosyal medyada ve bazı yayın organlarında gündeme gelen Jamal Musiala transferi iddialarına ilişkin resmi açıklama yaptı. Sarı-kırmızılı kulüp, Bayern Münih'in yıldız futbolcusunun Galatasaray'a transfer olacağı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, son dönemde Galatasaray hakkında kasıtlı şekilde gerçeği yansıtmayan haberlerin dolaşıma sokulduğu belirtilerek kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı doğduğu ifade edildi.

Açıklamada, "Profesyonel futbolcu Jamal Musiala'nın Galatasaray'a transfer olacağı yönündeki iddialar gerçek dışıdır." denildi.

Jamal Musiala

"TRANSFER ÇALIŞMALARINI İTİBARSIZLAŞTIRMA ÇABASI"

Galatasaray, gerçeği yansıtmadığı açıkça ortaya konulan iddiaların ısrarla gündemde tutulmasının, kamuoyunu yanıltmaya ve kulübün transfer çalışmalarını itibarsızlaştırmaya yönelik bir algı oluşturma çabası olduğunu vurguladı.

Söz konusu spekülasyonları yayan kişi ve mecraların geçen sezon da benzer gerçek dışı iddialarla gündeme geldiğine dikkat çekilen açıklamada, transfer sürecinin kulübün menfaatleri doğrultusunda büyük bir titizlik ve gizlilik içinde yürütüldüğü kaydedildi.

TARAFTARA RESMİ AÇIKLAMA ÇAĞRISI

Sarı-kırmızılı kulüp, gerçek dışı haberlerin ve spekülatif iddiaların transfer politikalarını değiştirmeyeceğini belirterek, taraftarlardan yalnızca kulübün resmi açıklamalarını dikkate almalarını istedi.

Galatasaray açıklamasında, gerçeği yansıtmayan haberlere ve bunları dolaşıma sokan kişi ile mecralara itibar edilmemesi çağrısında bulundu.

Galatasaray daha önce de Başkan Dursun Özbek aracılığıyla Jamal Musiala iddialarına ilişkin çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade etmiş, kulüp bu kez resmi açıklamayla transfer söylentilerine kesin bir dille son noktayı koymuş oldu.

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