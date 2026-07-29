Bayern Münih'in 10 numarası Jamal Musiala'nın adının Galatasaray ile anılması taraftarlar arasında büyük beklentiye sebep olmuştu. Başkan Dursun Özbek, yaptığı açıklamada Musiala konusuna son noktayı koydu.

Bir süredir Galatasaray'ın Jamal Musiala transferinde önemli bir aşama kaydettiği servis edilerek taraftarlar arasında büyük beklenti oluşturuluyordu.

Bu yıl rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın oldukça gerisinde transfer sezonunu devam ettiren ve beklenilen yıldızları henüz kadrosuna katamayan Galatasaray'da başkan Dursun Özbek, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

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"MUSIALA GÜNDEMDE YOK"

Sabah'tan Levent Tüzemen'e konuşan Özbek, Musiala iddialarını net bir dille yalanladı. "Musiala gündemde yok." diyen Özbek, "Böyle gündem oluşturuyorlar. Her sene aynı şeylerle karşı karşıya geliyorum. Hep, 'transferler nerede kaldı, ne oluyor' deniyor. Sonuçta transferi yapıp şampiyon oluyoruz 4 yıldır." dedi.

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"SOSYAL MEDYA BASKISIYLA TRANSFER YAPMAM"

Beklenen transferlerin henüz gerçekleşmemesi nedeniyle taraftarın gösterdiği tepkiye de cevap veren Özbek, "Ben sosyal medya baskısından asla etkilenmem ben ne yaptığımı biliyorum" ifadelerini kullandı.

Özbek, transfer planlamasına ilişkin şöyle devam etti:

"Tabii ki yapacağız transferleri, herkes görecek. Yapmadan bırakmam. Oyuncu araştırmalarımız var, planlamalarımız var. Nasıl yapacağımızı biliyoruz. Biz doğru bildiğimiz yoldan şaşmıyoruz. Yolumuzda ilerliyoruz. 'Transfer yapmayacağım' mı dedim? Bazıları aynı oyunu sahneye koyuyor. Alıştık. Herkes konuşuyor da 10+4 kuralını bilmiyorlar mı? Planlı ilerliyoruz."

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