Eintracht Frankfurt Sportif Direktörü Markus Krösche, ismi uzun süredir Galatasaray ile anılan Can Uzun'un geleceğiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Galatasaray uzun süredir peşinde olduğu milli futbolcu Can Uzun'u kadrosuna katmak istiyor. Konuyla ilgili Eintracht Frankfurt Sportif Direktörü Markus Krösche değerlendirmelerde bulundu.

"TEKLİF YOK"

Basın toplantısında konuşan Markus Krösche, Can Uzun için bir teklif olmadığını belirtti. Krösche, milli futbolcunun takımdan ayrılmak istediğine dair bir işaret de göstermediğini söyledi.

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"ÇOK FAZLA SPEKÜLASYON YAPILIYOR"

Krösche, "Can Uzun'un bizden ayrılacağına dair hiçbir işaret yok. Türkiye'den sürekli çeşitli haberler geliyor ve çok fazla spekülasyon yapılıyor." ifadelerini kullandı.

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"TAKIMDA ÖNE ÇIKACAK"

Can Uzun'un takımda önemli bir parça olabileceğinin altını çizen Markus Krösche, şöyle devam etti:

"Teknik direktörümüzün oynatmak istediği futbol anlayışında onu en verimli olacağı pozisyonlarda değerlendirebiliriz. Takımımızda çok önemli bir rol üstlenebilecek."

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