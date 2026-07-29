İhlas Haber Ajansı
Mardin'de korkunç kaza! Otomobil ile kamyonet çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
Mardin'de otomobil ile kamyonet çarpıştı. Meydana gelen kazada 3 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Mardin'de meydana gelen feci kazada 3 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı.
Kabala Mahallesi mevkisinde otomobil ile kamyonet çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
3 ÖLÜ, 5 YARALI
Kazada biri çocuk 3 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı. Yaralılar Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR