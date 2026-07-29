Mardin'de otomobil ile kamyonet çarpıştı. Meydana gelen kazada 3 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Mardin'de meydana gelen feci kazada 3 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı.

Kabala Mahallesi mevkisinde otomobil ile kamyonet çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Mardin'de korkunç kaza! Otomobil ile kamyonet çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

3 ÖLÜ, 5 YARALI

Kazada biri çocuk 3 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı. Yaralılar Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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